Merz lässt abmahnen

Rolf Vennenbernd/dpa Kann schlechte Presse nicht gebrauchen: Friedrich Merz (hier im Sommer 2020 in Düsseldorf) will CDU-Chef werden

Der Bundestagsabgeordnete Fabio De Masi (Die Linke) ist bei weitem nicht der einzige, der in den letzten Monaten und Jahren an das Abstimmungsverhalten des CDU-Politikers Friedrich Merz in Sachen Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe 1997 im Deutschen Bundestag erinnert hat. Die Rechercheplattform Correctiv tat dies beispielsweise im November 2018, die Ärztin und Frauenrechtlerin Kristina Hänel im Januar 2020 im Interview mit junge Welt. Erwähnt wurde in diesem Zusammenhang auch, dass der heutige Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) damals nicht anders abgestimmt hatte als Merz. Der CDU-Vorsitzkandidat hat aber nun seine Anwälte auf De Masi angesetzt, weil dieser in einem Tweet vom 6. Dezember noch einmal darauf hingewiesen hatte, dass Merz zu den 138 Abgeordneten gehört hatte, die gegen den interfraktionellen Gesetzentwurf auf Drucksache 13/7324 gestimmt hatten. Merz will dies nämlich nicht so verstanden wissen, dass er – wie De Masi schrieb – »gegen die Strafbarkeit der Vergewaltigung, wenn sie in der Ehe stattfindet«, votiert hat. Dabei war in dem Gesetzentwurf wörtlich die »Einbeziehung des ehelichen Bereichs, insbesondere zur Schließung von Strafbarkeitslücken« im Paragraphen 177 gefordert worden.

Bis zu seiner Reform 1997 hatte in dem Paragraphen ausdrücklich gestanden: »Wer eine Frau mit Gewalt oder durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben zum außerehelichen Beischlaf mit ihm oder einem Dritten nötigt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft.«

Für De Masi ist der Fall klar genug, um sich nicht einschüchtern zu lassen: »Herr Friedrich Merz hat mir über seine Anwälte eine Abmahnung übermittelt, mich aufgefordert meinen Tweet zu löschen und eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen. Das werde ich selbstverständlich nicht tun«, erklärte der Oppositionspolitiker am Mittwoch abend auf seiner Facebook-Seite. De Masi verwies dabei auch auf eine Ausarbeitung der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags zum Thema »Vergewaltigung in der Ehe – strafrechtliche Beurteilung im europäischen Vergleich« aus dem Jahr 2008. Darin heißt es bezogen auf die Bundesrepublik Deutschland: »Vergewaltigung in der Ehe ist seit Juli 1997 strafbar.« Dies sei erst durch die Streichung des Merkmals »außerehelich« aus dem Tatbestand der Vergewaltigung im Paragraphen 177 möglich geworden.

Vor der Abstimmung war über eine sogenannte Widerspruchsklausel gestritten worden, die vorsah vor, dass eine Anzeige im Nachhinein durch das mutmaßliche Opfer zurückgezogen werden könnte. Die Kritik daran bezog sich auf den Druck, dem Opfer ehelicher Vergewaltigungen ausgesetzt wären. Die Mehrheit des Bundestags stimmte schließlich für das Gesetz ohne Widerspruchsklausel, die besagten 138 Abgeordneten dagegen. Aus dem veröffentlichten Protokoll der damaligen Sitzung geht nicht hervor, ob die aufgelisteten Politiker gegen das Gesetz im allgemeinen stimmten oder weil ihnen die Widerspruchsklausel wichtiger war als die Möglichkeit, Vergewaltigung in der Ehe überhaupt bestrafen zu können.