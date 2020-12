»Für viele Menschen Lebensinhalt und Ausgleich«

Jörg Carstensen/dpa Was für dieses System relevant ist, daran scheiden sich die Geister (Berlin, 10.7.2020)

Die Kultur- und Eventbranche leidet seit März unter den Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie. Wie haben Sie die vergangenen Monate erlebt?

Am Anfang waren wir etwas in Schockstarre, weil das Jahr 2020 für uns ein sehr erfolgreiches werden sollte. Wir waren offizieller Veranstaltungspartner der nordrhein-westfälischen Landesgartenschau in Kamp-Lintfort und hatten für Mai bis September 16 Großveranstaltungen mit vielen namhaften Künstlerinnen und Künstlern konzipiert. Bei den ersten Lockerungen haben wir gemeinsam mit befreundeten Gastronomen Konzepte für Kultur in Biergärten unter Coronabedingungen erarbeitet. Das war zu keinem Zeitpunkt wirtschaftlich, aber irgendwie muss es ja weitergehen. Auf staatliche Hilfe zu warten, war uns zu unsicher.

Schon zu Beginn der Lockdown-Maßnahmen haben wir mit Kulturschaffenden, Veranstaltern und Agenturen die Initiative »#kulturerhalten« gegründet, um den Betroffenen eine politische Stimme zu geben. Wir waren mit die ersten, die in Briefen an Entscheidungsträger auf die Probleme hingewiesen haben. Gerade bei den Soforthilfen der Länder befürchten wir etliche Anklagen, da Antragsteller eidesstattlich versichert haben, die Hilfen zu Recht in Anspruch zu nehmen. Da auf den Internetseiten der Ministerien im Stundentakt die Antworten auf häufig gestellte Fragen geändert wurden, sind einige in diese Falle getappt. Es regt sich aber Widerstand, und Klagen werden vorbereitet. In letzter Zeit hat sich das Bündnis »Alarmstufe rot«, dem wir angehören, als Vertreter der Veranstaltungsbranche hervorgetan. Es gibt sogar Bestrebungen, eine Gewerkschaft zu gründen, aber auch Verdi nimmt sich des Themas an.

Konnten Sie bisher von staatlichen Hilfen profitieren?

Uns wurde jetzt tatsächlich Novemberhilfe zugesagt. Einen ersten Abschlag haben wir erhalten, aber so wirklich schnell ging das nicht. Mir sind unzählige Kolleginnen und Kollegen bekannt, die keine Hilfe bekommen haben. Wir haben im Sommer ziemlich viel gemacht, wurden aber im Endeffekt dafür bestraft und sind aus allen Überbrückungshilfen herausgefallen. Jetzt könnte man sagen: Ihr habt ja Umsätze erzielt. Aber auskömmliche Gewinne waren das nicht.

Also räumt die Politik der Kultur nicht den Stellenwert ein, den sie verdient?

Das kann man wohl sagen. Ich nenne das Ankündigungsmarathon. In der Berichterstattung entsteht der Eindruck, dass viel für die Kultur getan wird. Die Politik versteht aber nicht, wie die freie Kulturszene funktioniert. Ganze sechs Monate wurden die Soloselbständigen ignoriert und von allen Hilfen ausgeschlossen. Das ist eine Bankrotterklärung.

Ist Kultur nicht gerade jetzt, wo viele Menschen auch in ihrer psychischen Gesundheit beeinträchtigt sind, »systemrelevant«?

Ich habe bereits in sozialen Medien geschrieben, dass für jede Benutzung des Wortes »systemrelevant« ein Millionär ein Prozent seines Vermögens abgeben müsste. Dieser Staat wäre saniert, und man könnte endlich die Probleme der Gesellschaft angehen. Kultur ist für viele Menschen Lebensinhalt und Ausgleich. Diese Strukturen werden gerade in der Substanz zerstört.

Sind Kleinbetriebe im ländlichen Raum wie Ihrer besonders von den Pandemiefolgen betroffen?

Das würde ich nicht geographisch betrachten. Große Agenturen haben aufgrund ihrer größeren Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterapparate in der Pandemie nicht nur Vorteile. Gerade wenn Großveranstaltungen in Hallen vorerst nicht möglich sind, ist es von Vorteil, eine kleine Firma zu haben. Allerdings stellen sich viele gerade neu auf und versuchen, flexible Unternehmen zu vereinnahmen.

Wie wäre das Überleben Ihrer Branche zu sichern?

Vor allem wissen wir durch neun Monate De-facto-Tätigkeitsverbot, was uns nicht weiterbringt. Der Versuch der großen Koalition, die Kulturschaffenden in das Hartz-IV-Diktat zu zwingen, ist krachend gescheitert. Es ist wirklich ein Hohn, dass dieses reiche Land so mit den Kreativen umgeht. Das heißt natürlich nicht, dass es für irgend jemanden diese Tortur und staatliche Gängelung geben sollte.