Rundfunkbeitrag Fall für die Justiz

Ronny Hartmann/dpa Noch hat Reiner Haseloff als Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt hier sein Büro: Staatskanzlei in Magdeburg (4.12.2020)

Im Streit um die Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent auf pauschal 18,36 Euro pro Haushalt zum 1. Januar 2021 sind jetzt die Juristen am Zug. Noch am Dienstag kündigten die Anstalten der ARD, das ZDF und das Deutschlandradio unabhängig voneinander an, als Reaktion auf die Blockade der Erhöhung durch Sachsen-Anhalt das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe anzurufen. Am Dienstag vormittag war bekanntgeworden, dass Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) den Landtag nicht am 15. Dezember über den entsprechenden Gesetzentwurf abstimmen lässt (siehe jW vom Mittwoch). Damit will er verhindern, dass die CDU-Fraktion mit der AfD gegen die Beitragserhöhung votiert.

Auch die Länder wollen über das weitere Vorgehen beraten. Sie werde zusammen mit den Kovorsitzenden aus Sachsen eine Sondersitzung der Rundfunkkommission einberufen, sagte die rheinland-pfälzische Medienstaatssekretärin Heike Raab dem MDR. Sie bedauerte, dass Sachsen-Anhalt das bundesweite Vorhaben blockiere, hielt sich aber mit Kritik an den Akteuren zurück. Es stehe ihr nicht zu, Koalitionäre eines anderen Landes zu kritisieren.

Die Beitragsanpassung sei zu einem politischen Streitthema geworden, erklärte ZDF-Intendant Thomas Bellut in einer Mitteilung vom Dienstag. Daher bleibe dem Sender »leider keine andere Möglichkeit, als das Bundesverfassungsgericht anzurufen«. Das Verfahren sei zum Spielball der Politik geworden – was das »staatsfern organisierte KEF-Verfahren« eigentlich verhindern solle. Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) ist ein von den Ministerpräsidenten eingesetztes Gremium und hatte Anfang des Jahres die Erhöhung des Rundfunkbeitrags von 17,50 auf 18,36 Euro empfohlen.

Der ARD-Vorsitzende Tom Buhrow bezeichnete eine Verfassungsbeschwerde als »unausweichlich«. Wenn das Beitragsplus nicht komme, gehe die ARD davon aus, dass Einschnitte beim Programm nötig würden. »Eines ist klar: Wir haben mit vielen Reformen, Kürzungen und Sparmaßnahmen im großen und ganzen ausgeschöpft, was man hinter den Kulissen tun kann«, sagte Buhrow der Deutschen Presseagentur (dpa).

Neben dem Bundesverfassungsgericht muss sich eventuell auch Sachsen-Anhalts Landesverfassungsgericht in Dessau mit dem Thema befassen. Die Landtagsfraktion Die Linke bezweifelte in einer Mitteilung vom Dienstag, dass der Ministerpräsident allein Gesetzesentwürfe zurückziehen könne. Laut Verfassung brauche es dazu die Zustimmung der gesamten Landesregierung, die nicht vorliege. Die Linke gehe weiterhin davon aus, »dass der Landtag eine Beratungsgrundlage hat« und bitte die Landtagspräsidentin, »die Rechtslage zu klären«. Sollte das nicht bis zur nächsten Landtagssitzung erfolgen, sehe die Linksfraktion sich gezwungen, »an das Landesverfassungsgericht nach Dessau zu gehen«.

Die Koalitionspartner der CDU, Bündnis 90/Die Grünen und SPD, bekräftigten unterdessen ihre Absicht, in der Landesregierung zu bleiben. Der Landesvorstand der Grünen habe am Dienstag einen entsprechenden Beschluss gefasst, sagte Parteichef Sebastian Striegel am Mittwoch der dpa. Auch für die Sozialdemokraten ist ein Verlassen der Regierung kein Thema, wie SPD-Fraktionschefin Katja Pähle dem Sender Bayern 2 am Mittwoch sagte.