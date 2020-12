Länder schärfen nach

Sebastian Kahnert/dpa Sollen weiter leer bleiben: Sitzplätze in gastronomischen Außenbereichen (Dresden, 3.12.2020)

Angesichts drastisch steigender Coronainfektionszahlen fahren einige Bundesländer das öffentliche Leben weiter herunter. Wie die sächsische Regierung am Dienstag mitteilte, wird dort der bisher geltende »Teillockdown« ab kommendem Montag verschärft. Schulen, Kitas, Horte und viele Geschäfte sollen geschlossen werden. Geöffnet bleiben sollen Lebensmittelläden und Geschäfte für den Grundbedarf. Im Freistaat stieg über das Wochenende die Zahl der nachgewiesenen Infektionsfälle um 5.810 auf insgesamt 71.320. Inzwischen sind 1.298 Todesfälle zu beklagen.

Die Regierung von Mecklenburg-Vorpommern beschloss am Dienstag, die Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen zu erweitern. Zudem sollen Schüler ab der 7. Klasse nach den Weihnachtsferien zunächst per Internet zu Hause unterrichtet werden. Die Regelung für die Schüler der oberen Klassenstufen gilt laut Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) zunächst für die erste Schulwoche nach den Weihnachtsferien, also vom 4. bis 8. Januar. Im gesamten Bundesland soll die Maskenpflicht auch auf belebte Plätze ausgeweitet werden, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ankündigte.

Zuvor hatte die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina am Dienstag zu einem umfassenden »harten Lockdown« geraten. Erfahrungen aus anderen Staaten hätten gezeigt, »dass schnell eingesetzte, strenge Maßnahmen über einen kurzen Zeitraum erheblich dazu beitrügen, die Infektionszahlen deutlich zu senken und niedrig zu halten«, erklärte die Akademie in Halle an der Saale. »Ab dem 24. Dezember 2020 bis mindestens zum 10. Januar 2021 sollte in ganz Deutschland das öffentliche Leben weitgehend ruhen und ein harter Lockdown gelten«, hieß es weiter.

Bereits ab 14. Dezember sollten laut Leopoldina die Kontakte auch im beruflichen Kontext »auf das absolut notwendige Mindestmaß« reduziert werden. »Homeoffice muss, wo immer möglich, die Regel sein«, fordern die Wissenschaftler. Sollte der »harte Lockdown« eine Empfehlung der Ministerpräsidentenkonferenz werden, werde Bayern dem folgen, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag im Münchener Landtag. Auch der baden-württembergische Regierungschef Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) pochte am Dienstag auf drastische ­Einschränkungen. (dpa/AFP/jW)