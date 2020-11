CDU gewinnt in Grünen-Hochburg

imago images/Arnulf Hettrich Hat die CDU nach acht Jahren Unterbrechung wieder ins Stuttgarter Rathaus geführt: Frank Nopper

Bei der Neuauflage der Wahl für das Amt des Oberbürgermeisters von Stuttgart hat der Kandidat der CDU am Sonntag gewonnen. Damit stellt die Partei nach acht Jahren wieder den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg. Der 59jährige Frank Nopper erreichte im zweiten Anlauf 42,3 Prozent der Stimmen, wie die Stadt Stuttgart am Abend mitteilte. Nopper wird damit Nachfolger von Fritz Kuhn (Bündnis 90/Die Grünen), der nach acht Jahren an der Rathausspitze nicht mehr antrat.

Marian Schreier konnte 36,9 Prozent der Stimmen für sich verbuchen. Der 30jährige war als unabhängiger Kandidat angetreten, ist aber SPD-Mitglied. Auf dem dritten Platz landete der Vorsitzende der Fraktionsgemeinschaft SÖS/Linke plus im Stuttgarter Gemeinderat, Hannes Rockenbauch. Der 40jährige erhielt 17,8 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Insgesamt waren rund 450.000 Wahlberechtigte zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag bei 44,7 Prozent. Klassische Stichwahlen gibt es in Baden-Württemberg bei Bürgermeisterwahlen nicht. Erreicht in einer ersten Wahl keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit, gewinnt in einer offenen zweiten Abstimmung der Bewerber, der die meisten Stimmen erhält. Nopper hatte bereits den ersten Durchgang vor drei Wochen deutlich für sich entschieden.

Die OB-Kandidatin der Grünen stand im zweiten Wahlgang nicht mehr auf dem Wahlzettel: Nach einem enttäuschenden Abschneiden am 8. November und gescheiterten Gesprächen mit den anderen Bewerbern des Mitte-links-Lagers hatte Veronika Kienzle ihre Kandidatur zurückgezogen. Stuttgart galt bislang als Stadt mit einer starken »grünen« Wählerschaft, im Gemeinderat stellen die Grünen die größte Fraktion, der Regierungspräsident gehört der Partei an, und alle vier Direktmandate für den Landtag gingen in der Stadt an die Grünen.

Wenige Tage vor der Wahl hatte sich ein Erfolg Noppers bereits abgezeichnet. Bei der Umfrage der Universität Hohenheim gaben 40 bis 47 Prozent der Befragten, die sich schon entschieden oder per Briefwahl abgestimmt hatten, an, für Nopper zu stimmen. Schreier, Bürgermeister von Tengen im Landkreis Konstanz und unabhängiger Kandidat mit SPD-Parteibuch, kam laut der Umfrage auf 31 bis 38 Prozent. Stadtrat Rockenbauch lag bei 17 bis 23 Prozent.

Die Wahl fand unter Coronaauflagen statt. Es musste unter anderem eine Alltagsmaske in Wahlgebäuden und Wahlräumen getragen werden. Zudem mussten die Abstimmenden einen Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Personen einhalten. Eine Wahlparty des Gewinners war nicht geplant, der neue Oberbürgermeister sollte nach der Verkündung des Ergebnisses nur in kleiner Runde vom amtierenden Stadtoberhaupt im Rathaus empfangen werden. (dpa/AFP/jW)