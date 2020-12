In kleiner Größe

Richard Wall Die Nachbarschaft ist »weit stärker herausgeputzt als noch vor Jahren«: Café Cinema bei den Hackeschen Höfen

Aufgewachsen in einem Mühlviertler Dorf und, abgesehen von einigen Unterbrechungen, noch immer auf dem Lande lebend, haben Städte in meiner Biographie dennoch Bedeutung als Orte des Studierens, als Informationsquellen, als den Geist anregende Stätten und als Brennpunkte der Menschheitsgeschichte mit ihrer Dialektik von Krieg und Frieden, Revolte und Unterdrückung, Aufbau, Zerstörung und Wiederaufbau.

In die europäischen Städten, wie wir sie heute vorfinden, haben sich Generationen von Dynastien, Kaufleuten, Handwerkern und Arbeitern eingeschrieben, haben Wissenschaften und Künste Spuren hinterlassen. Oft auch auf den ersten Blick unsichtbare, oder erkennbar nur dem Kundigen, der auch hinter die glatten Oberflächen und vordergründigen Retuschen zu blicken imstande ist. Städte sind Speicher, oder wie ein Palimpsest – ein Pergament, dessen Botschaft abgekratzt wurde, um eine frische Schrift darüberzulegen. In Städten ein permanenter Vorgang.

Denke ich an Berlin, fallen mir, als Künstler und Schriftsteller, Namen ein wie Käthe Kollwitz, Max Liebermann, Heinrich von Kleist, Theodor Fontane, Bert Brecht, Anna Seghers, Walter Benjamin, Peter Huchel, Elke Erb und Adolf Endler. Ich bin kein Flaneur, wie ihn Benjamin in Zusammenhang mit den Pariser Passagen zur Zeit von Baudelaire beschrieben hat, bin auch nicht mit einer Schildkröte unterwegs, sondern ich gehe mit Kamera und Notizblock auf »Feldforschung« über die gepflasterten Plätze und in die Schluchten aus Asphalt, Glas und Beton. Ich gehe durch eine Stadt wie durch eine Landschaft. So auch in diesem Jahr Ende September bis Mitte Oktober durch die Bezirke und Kieze der Hauptstadt Deutschlands.

Das erste Mal nach Berlin reiste ich kurz nach der »Wiedervereinigung« (warum nicht »Vereinigung«? – ein zu sexuell aufgeladener Begriff?), deren 30jährige Wiederkehr exakt in die Zeit meines Aufenthalts fiel und am Wochenende vom 3. bis 4. Oktober gefeiert wurde. Damals, vor 29 Jahren etwa, besuchte ich auch das Druckhaus Galrev in der Lychener Straße am Prenzlauer Berg. Elke Erb, Sascha Anderson und Bert Papenfuß-Gorek hatte ich zuvor als »Gesandte« der Szene vom Prenzlauer Berg bei und nach ihrer Lesung in Linz kennengelernt (noch bevor Andersons Tätigkeit als IM des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR bekannt wurde).

Nun war ich das vierte Mal in der Stadt an der Spree, dank der österreichischen »Verwertungsgesellschaft« Literar Mechana, und mir kam es so vor, dass Berlin sich vor allem seit meinem letzten Aufenthalt um den 1. Mai 2012 atmosphärisch sehr verändert hat. Aber das muss ich einem Berliner wohl nicht erzählen.

Moabit

Von meinen Rundgängen und meiner Spurensuche kann ich nur einige wenige »Stationen« erwähnen. Moabit beispielsweise. Da war nicht zu übersehen, dass auf einer einstigen Brache nördlich des Hauptbahnhofs von Investoren bzw. Arbeitern und Kränen Bauten en masse in die Höhe gezogen werden. Florian Neuner, ein Kollege aus Österreich, der schon einige Jahre in diesem Stadtteil wohnt, bot sich an, mich durch seinen Kiez zu führen. Erstes Ziel unseres Spaziergangs, der sogenannte »Geschichtspark Ehemaliges Zellengefängnis Moabit«, erinnert an das in den 1840er Jahren errichtete Gefängnis. Vorhanden bzw. angedeutet sind noch die Grundrisse des 1957/58 abgerissenen Gefängnisses, fünf sternförmig angeordnete Flügel. Teile des Gefängnisses nutzte ab 1940 die Wehrmacht, nach dem Attentat vom 20. Juli auch die Gestapo. Je weiter man eindringt in die Geschichte dieses Ortes, umso steiler stehen einem die letzten noch vorhandenen Haare zu Berge. In der Nacht vom 22. auf den 23. April 1945 wurden 16 Häftlinge unter dem Vorwand der Freilassung auf das nahegelegene ULAP-Gelände (die Abkürzung steht für Universum Landes-Ausstellungs-Park) geführt und ermordet. Die Exekutionen wurden durch 30 SS-Männer per Genickschuss durchgeführt. Unter den Ermordeten befand sich auch Albrecht Haushofer, bei dessen Leiche einige der im Gefängnis entstandenen »Moabiter Sonette« gefunden wurden. Die von Haushofer in der Haft angefertigte Durchschrift der Sonette bekam ein bei der US-amerikanischen Dienststelle tätiger Historiker, Friedrich Wilhelm Euler, in die Hand, der Albrecht Haushofer gekannt hatte. Seine Vorgesetzten waren so beeindruckt, dass sie einen Privatdruck veranlassten.

Die Liste der Prominenz, die hier inhaftiert war, ist lang. Auch Österreicher waren darunter, so der Widerstandskämpfer und Dichter Richard Zach und der Schriftsteller und Kommunist Franz Kain. Letzterer, 1936 im Alter von 14 Jahren wegen Verteilung von illegalen Flugschriften das erste Mal, 1941 als Neunzehnjähriger zum zweiten Mal verhaftet, war von Linz nach Berlin-Moabit transportiert worden, um am Volksgerichtshof verhört zu werden. Er hatte eine »halbe Zimmermannslehre« hinter sich (aus politischen Gründen vorbestraft, musste er die Lehre beenden) und hatte danach als Holzknecht gearbeitet. In einer kurzen Verhandlung wurde er wegen »Vorbereitung zum Hochverrat« zu drei Jahren Zuchthaus abgeurteilt. Der Oberösterreicher Franz Kain war also in jenem Gefängnis gesessen, von dem heute erfreulicherweise nur noch der Grundriss zu sehen ist.

Weitere »Stationen« unseres Rundgangs: die selbstverwaltete Kulturfabrik in der Lehrter Straße mit einer Ausstellung von Plakaten der Demokratie- und Widerstandsbewegung in Belarus; schräg vis-a-vis die Justizanstalt; weiter vorne, in der Nummer 157 der Lehrter Straße, das Büro der Architekten Sauerbruch & Hutton; ein unspektakulärer Béton-Brut-Bau, scheint Programm zu sein (das Team ist gut im Geschäft, baut Qualität, das Museum Brandhorst in München ist beispielsweise von ihm); in der Perleberger Straße das nächste schöne Backsteingebäude, die Botschaft Usbekistans. Zeit für ein Bier fanden wir in der Kneipe »Kaputter Heinrich«, einer ausnehmend schönen Bar und Holzvertäfelung, dunkel gebeiztes Mahagoniholz, angeblich noch aus der Gründerzeit. In der Gaststube nur ein Gast, Florian meinte, die Tage der Kneipe seien gezählt. In der Turmstraße die Dorotheenstädtische Buchhandlung, wir kauften Bücher, der Ladenbesitzer lud uns ein zu den Lesungen in einem Extrazimmer.

Weiter zur eleganten Arminiusmarkthalle aus rotem Backstein und gusseisernen, vorgefertigten Bauteilen errichtet, Licht kommt durch Glaselemente im Dach. Am Rathaus vorbei beschlossen wir den Rundgang, das Geschaute reflektierend, in einer weiteren Kneipe, nämlich im »Stromeck«.

Kreuzberg

Eines Nachmittags besuchte ich Riewert Quedens Tode in seinem Antiquariat in der Dudenstraße, Nähe U-Bahnstation Luftbrücke. Hergestellt hat die Verbindung der Verleger Ralf Zühlke (Stadtlichter Presse). Tode war Aktivist der APO, sammelt Statuetten von Pinguinen und leistet sich die Heftreihe »Kreuzberger Randlage«. Rückblickend darf ich sagen: Ich war im schönsten und zugleich kuriosesten Antiquariat meines Lebens. Abgesehen von Büchern beherbergen die Räume – ich habe nicht gezählt, wie viele, es gibt zudem einen Keller – auch Kunstwerke in jeder Technik aus mindestens drei Jahrhunderten und Antiquitäten. Der Name Riewert Quedens Tode ist friesisch, von den Inseln dort. Der Herr dieser Welten – Motto: »Mit Büchern leben!« – führt mit seinem Bruder Harboe Mini Tode seit 40 Jahren, wenn ich mich richtig entsinne, die Geschäfte, die nicht berauschend sind. Apropos: Sie bieten auch Wein an aus Rheinhessen und Lesungen.

Mitte

An einem anderen Tag ging ich, nach einigen Stunden am Schreibtisch, die Hans-Otto-Straße hinunter zur Straße Am Friedrichshain und war in 35 Minuten am Alexanderplatz. Hier über allem und jedem das Ausrufezeichen des Fernsehturms, einstmals Stolz der DDR, mit 368 Metern noch immer das höchste Bauwerk Deutschlands.

Ich fotografierte Graffiti an den Brückenbögen der S-Bahn, in der Unterführung Rochstraße eine improvisierte Liegestatt mit Einkaufswagen: Worte auf einem braunen Karton bitten um Leergebinde. Scharfer Geruch von Urin.

Weiter zum Hackeschen Markt, zum Bahnhof, unvermeidlich die Hackeschen Höfe, weit stärker herausgeputzt als noch vor Jahren, als meine Frau und ich mit unseren lieben Freunden Eoin und Eva Bourke hier gewesen sind. Eoin, Germanist an der Uni Galway, hat uns damals zur ehemaligen Blindenwerkstatt von Otto Weidt geführt, die wir, alleine unterwegs, vielleicht übersehen hätten (Eva und Eoin pflegten stets ein paar Monate im Jahr in Berlin zu leben, seitdem Eoin gestorben ist, hat sich dies geändert, Eva, Lyrikerin und Übersetzerin, hoffte ich in Berlin zu treffen, doch sie saß pandemiebedingt in Galway fest).

Am Torbogen zum ersten, mit dem von August Endell gestalteten Innenhof, eine Gedenktafel:

Richard Wall Mit dem »Mont Klamott« hat es eine eigene Bewandtnis (Denkmal des polnischen Soldaten und deutschen Antifaschisten am Fuße des Großen Bunkerbergs)

»Ich habe am Wannsee Rosen gepflückt

Und weiß nicht, wem ich sie schenken soll.«

Jakob von Hoddis

Mitbegründer des expressionistischen Neuen Club/Am 8.11. 1909 in den Hackeschen Höfen/Deportiert und ermordet von den Nationalsozialisten im April 1942

Auf dem Weg durch das alte Scheunenviertel zum Dorotheenstädtischen Friedhof kam ich in der Oranienburger Straße zur Neuen Synagoge. Plakat zur Fotoausstellung von Robert Capa, »Berlin, Sommer 1945«. Kurz entschlossen trat ich ein, wurde allerdings erst nach einer Kontrolle wie auf einem Flughafen eingelassen, mein Schweizer Messer musste ich ebenfalls hinterlegen, absolut verständlich aufgrund der Vorfälle in jüngster Vergangenheit. Im Parterre des einst prächtigen Kuppelbaus – der Großteil der Synagoge, das Langhaus (Betraum), wurde bei einem Luftangriff der Briten im November 1943 völlig zerstört – einige didaktische Sequenzen: 5. September 1866 Einweihung, damals 28.000 Juden in Berlin. Vorbild für den Bau waren die »Zauberräume der Alhambra«; 1933 lebten in Berlin 160.000 Juden, 90.000 gelang die Flucht. Eoin Bourke erzählte uns im Verlaufe des Rundgangs damals, dass der Berliner Polizeibeamte Wilhelm Krützfeld 1938 die Zerstörung des Gebetshauses verhindert habe. In der Pogromnacht am 9. November brannten in ganz Deutschland die Synagogen. Mit gezogener Pistole soll der Polizist Krützfeld die SA-Brandstifter zum Abzug gezwungen und die Feuerwehr alarmiert haben, die den Brand im Innenraum gelöscht hat.

Die Fotoausstellung wurde zur Reise in das Berlin nach Kriegsende. Unglaublich die festgehaltenen Zerstörungen, deren Ausmaß, viele Aufnahmen aus der Froschperspektive, andere wiederum von einem höheren Standpunkt, von Ruinen und dergleichen. So das zerbeulte, zerschossene Dach des Tanzcafé »Femina« im Amerikanischen Sektor, in dem sich Capa, wie man weiß, gerne aufgehalten hat. Es war beflaggt mit der sowjetischen und amerikanischen Fahne. Die Sieger feierten, wie zu sehen ist, mit deutschen »Fräuleins«; einem Foto lässt sich durchaus entnehmen, dass man versuchte, sie »beschwipst« (und »gefügig«) zu machen. Oder: Ein Kind am Rand eines Teiches am Hohenzollernplatz. Im Wasser, in dem sich ruinöse Fassaden spiegeln, liegen Trümmer und zerbeulte Blechstücke. Dann wieder ein Kind, das ein auf der Seite liegendes schweres Fahrzeug als Klettergerüst benützt, dahinter die Kirche am Hohenzollernplatz mit dem erstaunlich ganz gebliebenen Turm, die Zeiger der Uhr stehen auf fünf nach 15 Uhr; ob sie noch getickt hat? – Gespenstisch die hoch aufragenden, von allem »Fleisch« entkleideten Türme der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Charlottenburg und Skelette angrenzender Bauten; ein Strommast (schon wieder errichtet?) betont die Vertikale, im Vordergrund drei Männer auf Fahrrädern, die im gleichen Abstand auf den Fotografen zufahren, zwei Frauen gehen in die Gegenrichtung. Überraschend die dokumentierte »Normalität« in Kaffeehäusern, das eine Bild zeigt das »Café Wien« am Kurfürstendamm, vor dem Menschen im Freien sitzen, unter zerschossenen Laternen, Ruinen im Hintergrund; hier sitzen nur Zivilisten, kein einziger Uniformierter.

Mehrere Fotos zeigen das jüdische Neujahrsfest Rosch Haschana vom 9. September 1945 und die erste Kundgebung für die Opfer des Faschismus auf der Werner-Seelenbinder-Kampfbahn in Neukölln, am selben Tag. Hier las der Schauspieler Ernst Wilhelm Borchert das Gedicht »Kinderschuhe aus Lublin« von Johannes R. Becher, das auf den Massenmord an den Juden Europas verwies …

Am Ende des langen Spaziergangs an diesem Tag stand das Portal des Friedhofs. Zur Linken eine lange, gut gebaute Bruchsteinmauer, die erst kürzlich freigelegt worden sein dürfte. Nachdem ich Anfang der 1990er Jahre das Weigel-Brecht-Haus besucht hatte, ging ich auf den unmittelbar angrenzenden Friedhof, vermutlich um die bescheidenen Grabsteine von Weigel und Brecht zu sehen. Diese Mal ging ich gezielt zu den Gräbern von Arnold Zweig, John Heartfield, Johann Gottlieb Fichte, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Johannes R. Becher und Anna Seghers; auf dem Scheitel des Grabsteins von Heinrich Mann lag neben einigen Kieselsteinen ein Exemplar des Romans »Henri IV«. Zufällig »stolperte« ich auch über den Grabstein von Wolfgang Hilbig, dessen Gedichte ich schätze und dessen Roman »Das Provisorium« mich sehr berührt hat. Spätnachmittagslicht fiel durch die Kronen der Bäume. Ich ließ mir Zeit und dachte, auf so einem Friedhof möchte ich auch begraben sein. Die Vegetation, die bedeutungsvolle Bescheidenheit – dieser Friedhof ist ganz eigen, auch in seiner kleinen Größe sympathisch.

Eine weitere Fotoausstellung – von einem Zeitgenossen die interessanteste seit langem – sah ich im Museum Hamburger Bahnhof, »Michael Schmidt / Retrospektive«. Ich notierte: »Sein Bild von Berlin / facettenreiche Düsternis / Empathie für die nicht auf die Butterseite Gefallenen von Kreuzberg, Wedding, Friedrichstadt / für erwerbstätige Frauen / Lebensräume & wie sie prägen & wie sie in Zusammenhang stehen mit dem Psychogramm einer Gesellschaft / Menschen-Bild-Räume wie eingefroren, Bild geworden / Konzentration auf Übersehenes, Nicht-Gesehenes, Peripheres / zupackende Schüchternheit, mit knirschenden Zähnen vielleicht / spürte nach Spuren von Freiheit, eingekeilt zwischen Beton, Desolatem /vielsagend stumm / Strukturen von Dingen, die nicht viel hermachen, wie man sagt, welch ein Irrtum.«

Anlässlich der Feierlichkeiten zur Wiedervereinigung wurde auf 3sat die TV-Doku »DDR – Die entsorgte Republik« gesendet. Dass eine »Wiedervereinigung« nicht das Ziel des Bürgerforums war, bewies ihr Kampfruf bei den Demos. Sie riefen »Wir sind das Volk!« und nicht: Wir sind ein Volk. Der Film spürte nach, inwieweit die Wiedervereinigung ein Betrug war an der Mehrheit der Bevölkerung der DDR. Jene, die die »Wende« in der DDR eingeleitet haben, wollten einen dritten Weg, zumindest versuchen: »Demokratie ohne den westlichen Kapitalismus«. Die Kohl-Regierung hatte 1989 nicht mehr die besten Umfragewerte. Seine Strategie, die Vereinigung, ging auf, und seine Beliebtheit stieg, hat er doch Deutschland wieder »groß« gemacht. Das Bürgerforum einerseits und die Politprofis andererseits – ungleiche Partner.

Friedrichshain

Mehrmals besucht habe ich – vom oberen Ende der Danziger Straße hatte ich es nicht weit – den Park in Friedrichshain, u. a. mit dem Denkmal für die 3.000 Interbrigadisten: »Martialische Bronzefigur eines Spanienkämpfers von Fritz Cremer«, schrieb ich in mein Notizbuch, »die Spanische Botschaft hat einen Kranz niedergelegt, frisches Grün, rote Nelken«.

Trank im Gastgarten des Restaurants »Schönbrunn« Bier, beobachtete Passanten, spielende Kinder und die lebhaft auf Zweibeiner reagierenden Wasservögel im nahen Teich; bestieg den »Kleinen Bunkerberg«, spazierte einmal auch an der Säule mit der Büste Friedichs II. vorbei und gelangte, auf Wegen und Umwegen, zum »Friedhof der Märzgefallenen«. Diesen zu besuchen war mir wichtig. Nicht zuletzt, weil in Österreich kaum der Revolution von 1848 gedacht wird, Ziele und Opfer des Aufbegehrens im Bewusstsein der Mehrheit der Bevölkerung nicht vorhanden sind, obwohl an die zweitausend Wiener bei der Niederschlagung der Revolution im Oktober 1848 getötet wurden. In Friedrichshain liegen 250 Tote begraben, gefallen bei den Barrikadenkämpfen am 18. März und in der darauffolgenden Nacht bzw. auch noch später aufgrund schwerer Verwundungen. Das Begräbnis war ein großangelegter Trauermarsch, doch schon wenige Jahre später wurde den Verwandten und Freunden am Jahrestag der Zugang zum Friedhof verwehrt. Der Rundgang ist didaktisch aufbereitet, mit Fotos und Dokumenten angereicherte Textstelen erzählen die Geschichte des Friedhofs. Nur wenige Besucher verirren sich auf das Gelände, sehen die Gräber von Adeline Behm, Arbeitsfrau; Wilhelm Krause; Henriette Fuchs (getötet durch einen Streifschuss) oder Gustav von Lenke. Das jüngste mit einem Grabstein bedachte Opfer: Hermann Schulz, Lehrling, 15 Jahre alt.

Mit dem »Großen Bunkerberg«, genannt Mont Klamott, hat es ein eigenes Bewandtnis. Der Name führt uns zurück zu Franz Kain. In Berlin verurteilt, meldete er sich, um der Zuchthausstrafe zu entgehen, zur Strafdivision 999. Er überlebte, wohl, weil er desertierte, den Wüstenkrieg in Tunesien, ging im Mai 1943 in US-amerikanische Gefangenschaft. Nach der Freilassung widmete er sich verstärkt dem Schreiben, war dann von 1953 bis 1956 als Korrespondent für die Neue Zeit bzw. Volksstimme in Berlin tätig, wo er mit Brecht, Becher, Seghers, Arnold Zweig und Peter Huchel verkehrte. In seinem Erinnerungsbuch »Am Taubenmarkt« ist jenes Kapitel, in dem er über seine prägenden Jahre in Berlin berichtet, mit »Mont Klamott« überschrieben. Dieser Ort, dieser Hügel, ist ein gutes Beispiel für topographisch-historische Andeutungen, die gedanklich in die Tiefen der Historie und Gewalt lenken. Gepflasterte Wege führen Nichtsahnende bequem in flachen Serpentinen den bewaldeten Hang hinauf, auf den Hügel mit Innereien aus Schutt und dem gesprengten Bunker, auf dem obenauf eine Flak die Bombergeschwader davon abhalten sollte, die Stadt in Trümmer zu legen. Der Spaziergänger oder Tourist blickt von hoch oben – 78 Meter sind’s noch immer – in alle Richtungen, durch das spärliche Herbstlaub, und sieht, wenn er ein Auge dafür hat, wie an der Spree, entlang der bemalten Mauer, East-Side-Gallery genannt, die Wohn- und Bürotürme wachsen. Vor der südseitigen Brüstung des Hügels ragt ein Stück Betonwand und eine aufgerissene Kante vom gesprengten Bunker aus dem Waldboden. Aus dem Stadtviertel Friedrichshain haben nach Kriegsende, wo noch vor zwei, drei Jahren Häuser standen, vorwiegend Frauen mit Hilfe von Karren und in Kübeln die Brocken und Trümmer zum zerschossenen Park transportiert, wo mit Loren rund um den von den Sowjets gesprengten Bunker der Schutt aufgehäuft wurde; so wurde aus der Bunkerruine mit dem Schutt der Wohnhausruinen ein grauer Kegel. Wenn auch mit Erde bedeckt und mit Grün bepflanzt, bleibt die Hybris der Nazis in Form einer geborstenen Bunkerwand, aus der Eisenarmierungen rosten, bis heute sichtbar. Das Vermächtnis des »Tausendjährigen Reichs« ragt über alle Spazierwege hinweg herein bis in unsere Zeit.