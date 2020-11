Mit allen Mitteln

Boris Roessler/dpa

Die Besetzerinnen und Besetzer leisten im Dannenröder Forst weiter Widerstand. Auch am Freitag versuchte die Polizei in Hessen unter anderem mit Hebebühnen, die Umweltschützer aus den Bäumen zu holen, damit die Waldfläche für den Ausbau der Autobahn 49 gerodet werden kann. Bundesweit erklärten sich andere Aktive solidarisch mit den Besetzern im Forst. So wurden wegen Abseilaktionen an Brücken in mehreren Bundesländern Autobahnen gesperrt. Laut der Gruppe »Aktion Autofrei« sind die Proteste unabhängig voneinander organisiert worden. (dpa/AFP/jW)