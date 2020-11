Rücktritt gefordert

Rodrigo Garrido/REUTERS

In Chile wird weiterhin massenhaft demonstriert – trotz des fulminanten Triumphs beim »Ja« zur Ausarbeitung einer neuen Verfassung beim Referendum im Oktober. Auch am vergangenen Freitag gingen im ganzen Land Menschen auf die Straße, um den Rücktritt der Regierung des rechten Präsidenten Sebastián Piñera zu fordern. In der Hauptstadt Santiago sowie in der Hafenstadt Valparaíso (Foto) beteiligten sich Tausende an den Protesten, wie die Onlinezeitung El Desconcierto berichtete. Zuvor war insbesondere in den sozialen Medien zur Teilnahme an den Aktionen aufgerufen worden. In beiden Städten kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und der militarisierten Polizeieinheit »Carabineros«, die unter anderem Wasserwerfer und Tränengas einsetzte, um die Menschen zu zerstreuen. Laut El Descon­cierto wurden dabei mehrere Demons­tranten verletzt. (jW)