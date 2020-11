Vorstoß gegen Hasskriminalität

imago images/ZUMA Wire Demonstration am Internationalen Frauenkampftag 2020 in München

Die Landesjustizministerinnen und -minister der Grünen schlagen vor, dass frauenfeindlich motivierte Straftaten künftig als solche benannt und bundeseinheitlich erfasst werden. Das geht aus einem Beschluss der Ressortchefs mit Blick auf die Justizministerkonferenz Ende November hervor, über den die Süddeutsche Zeitung Anfang der Woche berichtete. Bislang würden solche Taten nicht explizit als Hasskriminalität kategorisiert, obwohl ihnen ebenfalls eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zugrunde liege. Durch entsprechende Statistiken könnten frauenfeindliche Straftaten sichtbarer gemacht werden – gedacht wurde dabei offenbar sowohl an sexistische Beleidigungen und Vergewaltigungsdrohungen im Internet als auch an körperliche Gewalt und Femizide, die teils als »Beziehungstaten« beschrieben werden.

Statistisch sterbe fast jeden dritten Tag eine Frau durch die Hand ihres aktuellen oder früheren Partners, heißt es dem Bericht zufolge in dem Beschluss der grünen Justizressortchefinnen und -chefs Anna Gallina (Hamburg), Dirk Behrendt (Berlin), Katja Meier (Sachsen) und Dirk Adams (Thüringen). Umgerechnet werde alle 45 Minuten eine Frau von diesen verletzt oder angegriffen.

In mehreren Ländern Lateinamerikas, darunter Mexiko, Venezuela und Bolivien, ist Femizid beziehungsweise Mord aus geschlechtsspezifischen Gründen bereits ein eigener Straftatbestand. In Kanada gab es bereits erste Anklagen wegen Terrorismus gegen sogenannte Incels – das englische Kofferwort aus involuntary (»unfreiwillig«) und celibate (»Zölibat«) dient als Selbstbezeichnung für Männer, die der Meinung sind, dass Frauen ihnen Sex schulden. Zum Jahresbeginn stufte der US-Bundestaat Texas »Incels« offiziell als inländische Terrorismusgefahr ein. Viele von ihnen radikalisieren sich im Internet, manche sind nach eigenen Worten bereit, sich für das erlebte Defizit an Frauen oder auch sexuell erfolgreicheren Männern mit Mordanschlägen zu rächen. (jW)