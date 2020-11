Nachschlag: Alptraum Realität

MDR/MadeFor/Daniela Incoronato Talia (Hannah Schiller, l.) ist seit dem Tod ihrer Mutter traumatisiert. Nun ist sie auch noch Zeugin eines Mordes geworden, aber sie kann sich nicht genau erinnern ...

Gehen den Machern der Krimiserie »Tatort« die Ideen aus? Gibt es nicht mehr genug echte Verbrechen, so dass sie auf Phantastereien zurückgreifen müssen? Vorletzten Sonntag fieberte das Fernsehpublikum mit einem ins Jenseits beförderten Münsteraner Gerichtsmediziner Börne mit, wie er als Geist einem gefährlichen Hochstapler das Handwerk zu legen versuchte. Während dies noch recht lustig war, ging es in der jüngsten Folge dann gruselig zu, und die Kinder mussten früher ins Bett, um nicht wie die Heldin Alpträume zu bekommen: ein Mädchen, das unter »Parasomnie« leidet, wodurch es Imagination und Realität nicht mehr auseinanderhalten kann. Und so ergeht es am Ende auch dem Zuschauer: Obwohl versucht wird, die Handlung um einen Serienmörder, der seit DDR-Zeiten sein Unwesen treibt und auch von der »Stasi« nicht zur Strecke gebracht werden konnte, auf natürliche Weise aufzulösen, bleiben doch etliche Details und Wendungen unerklärlich. Realismus ist eben langweilig, auf Effekt kommt es an. (jt)