© WDR/B-Reel Films Vorbild nicht nur für Jugendliche in aller Welt: Die schwedische Klimaschützerin und Gründerin der »Fridays for Future« Greta Thunberg (M.)

Die ARD hat eine Themenwoche unter dem Motto »Wie leben« gestartet, und am Montag gab es gleich einen der Höhepunkte der Reihe: einen Dokumentarfilm über Greta Thunberg, der hervorragend geeignet wäre für Kinovorführungen, die wegen »Corona« aber ausfallen. Bilder von Stürmen, Feuern und Überschwemmungen und die darauffolgenden Aufnahmen von Thunberg, wie sie 2018 erstmals in den »Schulstreik für das Klima« trat, weisen sogleich auf den Ernst der Lage: Derartige Katastrophen werden an Zahl und Intensität zunehmen, wenn nicht sofort der Ausstoß von Treibhausgasen wie Kohlendioxid stark verringert wird – aber noch sind viel zu wenige bereit, wie die schwedische Klimaktivistin Konsequenzen aus der schier ausweglosen Situation zu ziehen, in die rücksichtslose Ausbeutung die Menschheit gebracht hat. Ja, nicht einmal für die ARD selbst scheint der drohende Klimakollaps weit vorn auf der Agenda zu stehen, sonst würde ein solcher Film nicht erst kurz vor Mitternacht gezeigt – »zu spät« eben. (jt)