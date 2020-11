K M Krause/imago images/snapshot Für Studierende keine (Not-)Hilfe: Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU)

Es ist inzwischen über zwei Wochen her, dass Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) verkündete, die sogenannte Überbrückungshilfe (Ü-Hilfe) für in der Coronakrise notleidende Studierende zu reaktivieren und auch für November aufzulegen. Passiert ist seither nichts. Obwohl durch den »Lockwown light« über Nacht wieder massenhaft Studentenjobs, insbesondere in der Gastronomie, weggebrochen sind, lässt die Regierung die Leidtragenden einmal mehr im Regen stehen. Vom Deutschen Studentenwerk (DSW) heißt es, dass entsprechende Gespräche mit der Regierung im Gange sind. Zum Zeitpunkt einer möglichen Einigung wollte die Pressestelle am Montag auf Anfrage von junge Welt keine Angaben machen. Dem Vernehmen nach drängt das DSW darauf, durch »Vereinfachung der Förderkriterien« den Kreis der Nutznießer zu vergrößern und die Belastungen der Beschäftigten bei den örtlichen Studierendenwerken zu reduzieren.

Die Hängepartie erinnert an die Vorgänge im Frühjahr. Damals dauerte es eine halbe Ewigkeit, bis Karliczek überhaupt einen Bedarf an Unterstützung bei den Studierenden erkennen mochte. Bis schließlich die Regularien der »Ü-Hilfe« standen und das erste Geld auf den Konten der Betroffenen landete, war es Anfang Juli. Internationale Studierende, die besonders stark vom Shutdown gebeutelt waren, mussten sogar noch einen Monat länger warten. Über die Folgen geben aktuelle Schätzungen zur Entwicklung der Studierendenzahlen in Nordrhein-Westfalen Aufschluss. Laut Wissenschaftsministerium haben sich zum gerade begonnenen Wintersemester 2020/21 rund 4.000 oder 28 Prozent weniger ausländische Studierende als vor einem Jahr an den Landeshochschulen eingeschrieben.

Die Zuschüsse kamen nicht nur viel zu spät, sie waren auch unzureichend. Für die Monate Juni, Juli, August und September wurden jeweils maximal 500 Euro bewilligt, wobei Gelder nur denjenigen zustanden, die nachweislich erst durch die Pandemie in eine Notlage geraten sind. Wer davor schon mittellos war, ging leer aus. Für DSW-Generalsekretär Achim Meyer auf der Heyde war es dann auch die »bitterste Erkenntnis«, dass es für die rund 15 Prozent von »struktureller Armut« Betroffenen keinerlei Beistand gegeben hat. In einer internen Videokonferenz von Anfang November haben Vertreter der bundesweit 57 Studentenwerke deshalb Bedingungen für eine Fortführung der Ü-Hilfe gestellt. Es müsse darum gehen, durch gelockerte Antragsbestimmungen »die Ablehnungsquote nachhaltig zu verringern und gegebenenfalls auch Studierende in (nicht pandemiebedingter) Notlage zu erreichen«. Tatsächlich waren bei der ersten Auflage von 244.000 korrekt eingereichten Anträgen mehr als ein Drittel abgelehnt worden, hinzu kamen noch weit über 150.000 gescheiterte Versuche wegen »fehlerhafter« oder »unvollständiger« Angaben.

Weil Karliczek auf die Zuarbeit des DSW angewiesen ist, könnte sie am Ende womöglich zu Zugeständnissen genötigt sein. Die Dauer der Verhandlungen dürfte ein Hinweis sein, dass schwer um die Inhalte gerungen wird. So wollen die Studentenwerke beispielsweise einen Pauschalbetrag von 500 Euro durchsetzen, während es zuletzt einen Einstiegsbetrag von kümmerlichen 100 Euro gab. Auch solle das Programm von vornherein für drei Monate bis Ende Januar konzipiert und der Fördertopf bei Bedarf aufgefüllt werden. Von den einst 100 Millionen Euro sind nach Lage der Dinge 20 Prozent noch nicht ausgeschöpft worden. Ferner empfiehlt das DSW, die Hilfen im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) als »Notfallmechanismus« zu institutionalisieren sowie die Sozialleistung insgesamt aufzuwerten. Ähnlich äußerte sich am Wochenende SPD-Generalsekretär, Lars Klingbeil, gegenüber Zeit online. »Wir wollen kein Hangeln von Nothilfe zu Nothilfe, sondern ein gutes und krisenfestes BAföG.«

Mit Karliczek ist das ziemlich sicher nicht zu machen. Sie weist entsprechende Forderungen stets damit zurück, ihre BAföG-Reform von 2019 habe ihre Wirkung noch nicht entfaltet. Im August vermeldete das Statistische Bundesamt einen Rückgang der geförderten Studierenden um 5,5 Prozent, womit nicht einmal mehr zwölf Prozent aller Hochschüler davon profitieren. Wie unangenehm der CDU-Ministerin das Thema ist, bewies sie erst vor knapp zwei Wochen im Plenum des Bundestags. Als am Abend des 5. November eine Debatte zur Lage der Studierenden in Deutschland auf dem Programm stand, verließ sie kurzerhand den Saal. »Das könnte Sie doch interessieren«, bemerkte die Rednerin der Linke-Bundestagsfraktion, Nicole Gohlke, um dann festzustellen: »Das ist eine unmögliche Geste.«