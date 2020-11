Aziz Taher/REUTERS »Maximaler Druck«: Washington belegt den früheren libanesischen Außenminister Gebran Bassil (M.) mit Sanktionen (Beirut, 1.10.2018)

Gebran Bassil stehe exemplarisch für die »systematische Korruption« im Libanon, die dazu beigetragen habe, die Grundlagen für eine erfolgreiche Regierung zu untergraben. Mit diesen Worten begründete das US-Finanzministerium am 6. November Sanktionen, die es unter dem »Global Magnitsky Act« gegen den früheren libanesischen Außenminister und amtierenden Vorsitzenden der größten christlichen Partei des Landes, der Freien Patriotischen Bewegung (FPM) von Staatspräsident Michel Aoun, verhängte. Ein Beweis für Bassils angebliche Korruptheit wurde nicht vorgelegt. Laut Pressemitteilung des US-Finanzministeriums gilt für den Schwiegersohn Aouns, der einst auch Minister für Telekommunikation sowie für Energie und Wasser war, eine Einreisesperre in die USA. Zudem wurden sämtliche Vermögenswerte, inklusive Eigentumsanteile an Unternehmen, deren Eigentümer er zu mindestens 50 Prozent ist, eingefroren. Wer mit ihm weiterhin Geschäfte macht, läuft Gefahr, ebenfalls sanktioniert zu werden.

Weit unverblümter als das Ministerium erklärte der Sprecher der US-Botschaft in Beirut, Casey Bonfield, worum es geht: Bassils »Partnerschaft« mit der Hisbollah habe dazu beigetragen, »ein System endemischer Korruption zu stärken«. Der Sanktionierte selbst, dem Ambitionen auf die Präsidentschaft nachgesagt werden, machte über den Kurzbotschaftendienst Twitter und auf einer Pressekonferenz öffentlich, dass US-Offizielle sowohl ihm als auch Präsident Aoun seit Monaten Druck machen, dass die FPM ihre Kontakte zur Hisbollah kappen müsse. Das sei schon 2018, noch bevor er Außenminister im Kabinett von Saad Hariri wurde, so gewesen.

Die Partei von Staatspräsident Aoun bildet seit 2006 gemeinsam mit der Hisbollah, der Amal-Bewegung und der Marada-Bewegung das Bündnis »8. März«. Sie stellen den größten Block im Parlament und ermöglichten im Jahr 2016 die Wahl Aouns zum Staatschef. Bassil hat die Hisbollah in der Vergangenheit mehrfach als essentiell für die Verteidigung des Zedernstaats bezeichnet.

Die Behauptung von US-Botschafterin Dorothy Shea, Bassil habe sich bereit erklärt, sich »unter bestimmten Bedingungen« von der Hisbollah abzuwenden, wies dieser vergangene Woche vehement zurück: Niemals werde er seinen eigenen Vorteil über das Wohl des Landes stellen. Gegen die Strafmaßnahmen plane er gerichtlich vorzugehen. Zudem zeigte er sich erstaunt über die plötzlichen Bemühungen Washingtons: Auf seine Bitten um US-Unterstützung im Kampf gegen Korruption habe er nie Antwort erhalten.

Die Sanktionierung Bassils stellt in der Politik des »maximalen Drucks« der US-Regierung eine neue Dimension dar. Zum ersten Mal ist der Vorsitzende einer der bedeutendsten Parteien des Landes betroffen. Der Schritt muss zudem als eindeutige Warnung an Staatspräsident Aoun gedeutet werden. Bereits im September waren Jusuf Finjanus von der Marada-Bewegung, zwischen 2016 und 2020 Transportminister, und Ali Hassan Khalil von der Amal, Finanzminister von 2014 bis 2020, wegen »Verschwörung mit der Hisbollah auf Kosten des libanesischen Volkes und seiner Institutionen« gelistet worden. Auch andere Personen und Unternehmen, denen Verbindungen zur in den USA seit 1997 als terroristisch eingestuften Hisbollah nachgesagt werden, sind bereits mit Strafmaßnahmen belegt worden.

Es gibt neben den Bemühungen, die Hisbollah unter allen Umständen aus der laufenden Regierungsbildung auszuschließen, weitere Gründe dafür, dass jetzt die Sanktionen gegen Bassil verhängt werden: In der maronitischen FPM herrscht ein Richtungsstreit, bei dem es sowohl um die Positionierung zu den Massenprotesten als auch zur Hisbollah geht. Zugleich ruft der maronitische Patriarch des Landes, Béchara Raï, seit Monaten zu strikter Neutralität des Landes auf, was als implizite Kritik an der Hisbollah, aber auch Aouns Bündnis mit dieser gelesen wird. Während der prowestliche, designierte Ministerpräsident Saad Hariri Zustimmung signalisierte, verwahrte sich Scheich Abdul Amir Kabalan vom Hohen Schiitischen Rat vehement dagegen. Schließlich halte Israel immer noch libanesische Gebiete besetzt, »Neutralität« müsse in einer solchen Situation bedeuten, »auf der Seite des Rechts zu stehen und das mit dem Schwert einer Wirtschaftsblockade niedergestreckte Land zu verteidigen.«