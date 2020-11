imago/Seeliger Kein Ton zuviel: Stefan Betke (Pole) in der Volksbühne, Berlin, 2000

Dubbig verhallte perkussive Elemente, ein schwebender Keyboardsound im Hintergrund, eine Ahnung. »Drifting« heißt das Stück. Mit dem Achtminüter fängt das neue Album »Fading« von Stefan Betke alias Pole an. Ein Tasten. Nach über drei Minuten setzt der Beat ein, gibt etwas Halt und Orientierung. Der rote Faden des Albums ist die Erinnerung beziehungsweise deren Verlust.

Betkes persönlicher Anlass war die Demenz seiner Mutter: »Ich sah, wie sie ihre Erinnerungen verlor, die sie in ihren 91 langen Jahren angesammelt hatte. Als sie ihr Gedächtnis verlor, verwandelte sie sich in das, was sie wahrscheinlich am Anfang ihres Lebens war, als sie geboren wurde – so etwas wie eine noch zu füllende Hülle.« Doch »Fading« ist weniger ein Konzeptalbum als beispielsweise »An Empty Bliss Beyond this World« von Leyland Kirby alias The Caretaker. Wo Kirby sich in die Welt des Vergessens begibt und auf beeindruckende Weise versucht, ein musikalisches Äquivalent für sie zu finden, ist für Betke das Nachdenken über das Vergessen der Ausgangspunkt für eine Auseinandersetzung mit dem Gedächtnis. Oder mit der Idee des Gedächtnisses. Über »Drifting« sagt er, es folge »der Idee, eine ganze Lebensspanne abzubilden, sie beginnt ziemlich leer, füllt sich, um dann in einer Art von Glockenklang im Hintergrund zu enden«.

Alles, was wir angesammelt haben, verarbeitet haben, aus dem wir eine Welt geformt haben, verschwindet mit uns. Aber es verschwindet nicht vollständig. Jeder intensive Kontakt hinterlässt Spuren in den Menschen, Abdrücke der Vorstellungen, der Persönlichkeit. Oder, wie Betke es im Zusammenhang mit dem letzten Stück »Fading« ausdrückt, einem Track, der sich mit dem Prozess des Verschwindens und der Auflösung beschäftigt: »Dennoch bleibt immer etwas zurück. Man hinterlässt ein Gefühl oder ein Bild oder eine Atmosphäre. Jeder, der lebt, hinterlässt etwas auf dieser Erde.« Gegen Ende des Stückes und somit des Albums drängt in immer kürzeren Abständen ein Besetztzeichen in den Vordergrund. Die Unmöglichkeit, eine Verbindung herzustellen. Zur Welt oder zu den eigenen Erinnerungen.

Eine ähnliche Beobachtung lässt sich machen, wenn man »Fading« im Zusammenhang von Poles Gesamtwerk betrachtet. Als er um die Jahrtausendwende mit den – heute in einer kleinen Welt weltberühmten – Alben »1«, »2« und »3« (oder »Blau«, »Rot« und »Gelb«, wie der Volksmund sie aufgrund ihrer Cover nennt) die Bühne betrat, stand im Mittelpunkt des reduzierten Geschehens das Knacken seines defekten »Waldorf-4-Pole«-Analogfilters. Die Titel der Tracks waren vorwiegend Stadt- und Technikmetaphern. Das Knacken ist immer noch da, wie eine verblassende Erinnerung, doch das Klangbild ist mit den Jahren »üppiger« geworden. Sofern man das bei Dub-Techno sagen kann. Die städtischen Metaphern wurden zunehmend von Naturmetaphern verdrängt.

»Fading« ist Betkes vielschichtigstes und konventionell »interessantestes« Album. Nach wie vor ist seine Musik auf das Wesentliche reduziert. Zu jedem Moment kann man alles, was passiert, gleichzeitig verarbeiten. Nie ist ein Ton zuviel da, als seien die klanglichen Ereignisse pro Zeiteinheit bewusst auf die menschliche Verarbeitungskapazität ausgelegt. Die Titel beziehen sich teils auf das Gedächtnis als Konzept – »Drifting«, »Erinnerung«, »Traum«, »Fading« –, teils auf konkrete Inhalte, wie »Nebelkrähe« oder »Röschen«. Betkes Beschäftigung mit den Konzepten von Erinnerung und Realität, mit der Frage, inwieweit das eine mit dem anderen verschwindet, ergibt ein faszinierendes, evokatives Album. Auch nach mehr als 20 Jahren schafft er es, seinem selbstgesteckten, eng wirkenden konzeptionellen Terrain neue, spannende Aspekte abzugewinnen.