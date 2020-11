Roter Stadtteil

imago/viennaslide Genossenschaftshaus im Wiener Stadtteil Rudolfsheim-Fünfhaus (9.11.2018)

Im Wiener Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus fand Anfang des Jahres der Gründungskongress der Partei »Links« statt. Hier holte sie bei den Gemeinde- und Bezirksratswahlen am 11. Oktober ihr insgesamt stärkstes Ergebnis. Im Rudolfsheimer Bezirksparlament sitzen nun drei ihrer Abgeordneten – so viele wie in keinem anderen der 23 Wiener Bezirke. Was den im Wahlkampf viel geäußerten Vorwurf, »Links« sei lediglich eine Partei für die »innerstädtische Bobo-Linke« (»Bobo« steht für »bourgeoise Bohemiens«) und habe Wählerinnen und Wählern der Arbeiterbezirke nichts zu bieten, eindrucksvoll entkräftet.

Revolutionäre Phase 1848

Im 15. Bezirk wurde nicht nur »Links« gegründet, sondern bereits 1867, als er noch als Großgemeinde ­Rudolfsheim geführt wurde, der Erste Wiener Arbeiterbildungsverein. Ein paar Jahre darauf, 1871, nimmt hier die organisierte österreichische ­Frauenbewegung ihren Anfang. Erstmals urkundlich erwähnt wird die Gegend im Jahre 1178 ­(»Meinhardisdorf«), doch bis ins 18. Jahrhundert bleibt sie, ein paar einsame Häuser ausgenommen, ­Niemandsland.

Mit dem Bau einer Ziegelei legt Wilhelm Franz von Nentwich 1701 den Grundstein für die dortige Arbeiterbewegung. Um 1760 lassen sich vermehrt Handwerker nieder, 1783 entsteht eine Gewehrfabrik, die einige hundert Arbeiterinnen und Arbeiter beschäftigt. Es folgen Bleichereien, Färbereien und Textilbetriebe. Sukzessive entwickelt sich der Westen Wiens, zuvor überwiegend landwirtschaftlich und vom Weinbau geprägt, zur Industriezone. Mit dem Bau der Westbahn und des Westbahnhofs wird diese Dynamik 1858 noch beschleunigt.

Auf dem heutigen Bezirksgebiet sind laut historischen Stadtplänen im Jahr 1706 genau elf Häuser verzeichnet, gegen Ende des Jahrhunderts sind es bereits 235. Im Jahr 1910 leben rund 145.000 Menschen auf dem Gebiet. Mit der Arbeit kamen die Menschen und mit ihnen die Arbeiterbewegung – die in einer kurzen, intensiven revolutionären Phase im Jahr 1848 ihren Höhepunkt erlebte. Die desaströse wirtschaftliche Situation des Proletariats der Vorstädte führte am 11. Januar 1848 zu Brotrevolten, ein erstes Brodeln im autoritär regierten Kaisertum Österreich.

Am 12. März 1848 übergeben Bürgerliche und Studenten einen Forderungskatalog an Kaiser Ferdinand I., tags darauf ziehen Tausende in die innerstädtische Herrengasse, in Rudolfsheim begehrt das entrechtete Proletariat auf, es kommt zum »Maschinensturm« und zur Zerstörung von Fabriken und Ämtern. Die Arbeiterschaft fordert eine Verkürzung der Arbeitszeit, einen Mindestlohn, die Einschränkung der Lehrlingsausbeutung und der Kinder- und Frauenarbeit sowie Fürsorge für Kranke und Invalide. Im Bezirk erinnern heute die Märzstraße und der Märzplatz an die blutige Antwort der Monarchie und an die 35 Märzgefallenen.

Sozialistische Wohnpolitik

Gleichzeitig tobt in der Innenstadt ein blutiger Kampf: Der Kaiser fragt angesichts des aufbegehrenden »Pöbels«: »Ja, dürfen’s denn des?«, und verlässt fluchtartig die Stadt. Auch Staatskanzler Klemens von Metternich geht ins Exil. Angestachelt durch die Ereignisse, reist am 28. August Karl Marx nach Wien, trifft Revolutionäre, hält drei Vorträge – und reist nach einigen Tagen enttäuscht wieder ab. Zu dieser Zeit schlug das Pendel bereits in die Gegenrichtung, im Oktober wird die Revolution blutig niedergeschlagen, 2.000 Revolutionäre sterben, am 6. Dezember ist mit dem Verbot der Arbeitervereine die »monarchische Ordnung« wiederhergestellt.

Eine weitere Hochphase erlebt die Arbeiterschaft während der 1920er Jahre in der Ära des »Roten Wiens«: einer Phase des »sozialistischen Experimentalismus«, wie es der deutsche Sozialphilosoph Axel Honneth nannte. Rudolfsheim-Fünfhaus wird zum Schauplatz zukunftsweisender, sozialistischer Wohnpolitik, von der die Stadt bis heute profitiert: Am Mareschplatz beginnt 1919 der Bau einer der ersten Wiener Arbeiterwohnsiedlungen, und die Genossenschaft »Zur frohen Zukunft« legt eine Kleingartenkolonie an. Zwischen Johnstraße und Wurmsergasse entsteht eines der interessantesten Wohnprojekte dieser Zeit: ein sogenannter Heimhof, dessen Bewohnerinnen und Bewohner über eine gemeinsame Großküche versorgt werden. Aus heutiger Sicht unvorstellbar, durften die Mieten in einer der Arbeiterwohnungen nicht mehr als vier Prozent des Familieneinkommens betragen.

Von den Erfolgen des »Roten Wiens« zehrt die Rudolfsheimer Sozialdemokratie bis heute – auch wenn die in den 1960ern einsetzende Deindustrialisierung das Bild des Arbeiterbezirks veränderte. Die Fabriken und Textilbetriebe, die den 15. Bezirk bis dahin prägten, mussten den Shoppingcentern und Kaufhäusern weichen, die Fleischereien und Wirtshäuser von einst werden sukzessive von »trendigen« Bars und Cafés verdrängt. Zwar erinnert auch heute noch vieles an den alten Arbeiterbezirk – doch nicht zuletzt an der Entwicklung der Mietpreise lässt sich erkennen, dass der 15. Bezirk der Innenstadt Stück für Stück näher rückt. Die »Boboisierung« von Rudolfsheim-Fünfhaus ist in vollem Gange.

Heute ist Rudolfsheim-Fünfhaus ein migrantisch geprägter Bezirk, nach wie vor in Hand der Sozialdemokratischen Partei Österreichs, aber auch die extreme Rechte ist im Bezirksparlament längst fest verankert. Es wird sich auch zeigen, was »Links« in den nächsten fünf Jahren im Bezirk bewirken kann.