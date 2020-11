Asphaltschützer rücken vor

Boris Roessler/dpa

In Hessen haben Beamte der Polizei am Dienstag mit der Zwangsräumung des von Umweltaktivisten besetzt gehaltenen Dannenröder Forsts begonnen. Die Besetzerinnen und Besetzer wollen die Rodung des Waldstückes verhindern, das im Zuge des Ausbaus der Autobahn 49 abgeholzt werden soll. Von den die anrückenden Baumaschinen schützenden Polizisten wurde ein Aktivist leicht verletzt. Am Nachmittag wurden erste Bauten der Waldschützer abgebaut und aus dem Forst entfernt. Bis Februar sollen zunächst 27 Hektar Wald gerodet werden. (AFP/jW)