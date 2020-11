Zwei Millimeter über den Juwelen

imago/Hartenfelser Antipolitverbrecherische Fulminanz: Die Well-Brüder

Humor ist rätselhaft. Gott sei Dank.

Gerhard Polt

Diese Abgrenzung, was politisch noch korrekt ist und was nicht, die hast du früher nicht gebraucht.

Christoph Well

Anfang Februar saßen wir nach einem Auftritt von Gerhard Polt und den Well-Brüdern bei Bier und erlesener Bratwurst ein paar sehr schöne Stunden beieinander, und da gerade zum Aufbruch geblasen wurde, sagte Polt zu mir: »Jürgen, ich muß dir trotzdem noch a G’schichtl erzähl’n.«

Der Stieglmayr

Es ist natürlich unmöglich, die Geschichte vom Stieglmayr auch bloß in Umrissen angemessen wiederzugeben. Wenn dir Gerhard Polt – und selbst halbwegs gerafft als Tagesdigestif – eine Geschichte erzählt, fühlst du dich augenblicklich so geborgen wie in einem Roman von Dostojewski. Polts Wohlgefallen am unreglementierten Leben und an den unendlichen Gefilden der Charakterologie vermählt sich mit einem künstlerischen Takt, einem artistischen Genauigkeitssinn und einer formenwilden sprachlichen Gestaltungskraft, für die Vergleiche im Bühnenmetier (und darüber hinaus) zu suchen zwangsläufig fehlschlüge. Allenfalls annäherungsweise Karl Valentin und Heino Jaeger fielen einem da ein, aber beider Figuren ermangeln jener Wärme, mit denen Polt seinen Weltdeutern, Krawallschädeln, Verzagtheitsbezwingern und verbogenen Macherpotenzprotzen begegnet. In dieser Haltung, die keines Programms, die keiner expliziten Ästhetik bedarf, artikuliert sich eine Form von Humanität und konfessionsloser Barmherzigkeit, ohne die mir das Leben in dieser verratzten, mit Gewalt auf geistige Konformität geeichten Gesellschaft unaushaltbar dünkt.

Nun, soviel wenigstens zum Stieglmayr, bevor ich zum Hauptanliegen dieses geringen Besinnungsaufsatzes gelange: Den Stieglmayr, erzählte Polt und strahlte dabei vollkommen unanfechtbar, den Stieglmayr habe er im Augustiner-Biergarten in München kennengelernt, und dieser Stieglmayr habe sich gewissermaßen in eine Rage hineingeredet, sintemalen der Hausarzt vom Stieglmayr ihm, dem Stieglmayr, im Prinzip befohlen habe, fürderhin zwecks Biergartenbesuches nicht mehr mit der Eisenbahn in die Stadt zu fahren, sondern das Auto zu benutzen. »Sagt doch diese Drecksau, diese bleede«, so der Stieglmayr über seinen Hausarzt, wenn er, der Stieglmayr, den Zug nehme, trinke er sechzehn Maß. Das seien ein paar Maß zuviel. Insofern habe er künftig mit dem Pkw anzureisen, da er als Führer eines Automobils nur acht Maß zwicken könne. Acht Maß, das komme seiner Leber erheblich zugute. »Ja, so eine bleede Drecksau!« habe der Stieglmayr wiederholt geschnaubt oder gar gebrüllt. Wir haben gelacht, bis der Tisch beinahe zusammengebrochen wäre.

Es sind solche Kameraden, solche Individuen, denen nur noch im Poltschen Menschenkosmos Aufenthalt gewährt wird und die dort in Nebensätzen, Abschweifungen und rhetorischen Amplifikationen die brutale Uniformität unterlaufen, die den sogenannten öffentlichen Diskurs in atemberaubender Geschwindigkeit zerstört hat. Bei Polt dürfen sie, diese unbewußt wortvirtuosen und in sich widersprüchlichen Gestalten, atmen, und sie dürfen reden – reden im emphatischen Sinne einer je unvergleichlichen, gewundenen Wirklichkeitsaneignung jenseits des leblosen Universums der »Begriffsvermummung« (Polt).

Anarchistischer Humanist

Ich habe Gerhard Polt mal einen anarchistischen Humanisten genannt, und auf der CD »40 Jahre« (JKP/Warner Music 2020), die anläßlich der Feier des nämlichen Kooperationsjubiläums von Polt und den kongenialen Well-Brüdern jüngst erschienen ist, findet sich mit dem überzeitlich strahlenden Monolog »Prolog« vielleicht so etwas wie eine verpuppte Selbstauskunft des unbeschränkt neugierigen oberbayerischen Genius.

Das Stück beginnt als Exerzitium des Beredens des Nichtssagens – niemand vermag Pausen, in denen sich Andeutungen auf geheimnisvolle Weise entblättern, so zu setzen und lediglich aufs erste Hören leere Ellipsen und Anakoluthe so zu plazieren wie Polt – und kippt dann um in eine Art Confessio, die in ihrer scheinbaren Banalität von großer Tiefe und Breite ist: »Wenn mir ein Mensch als Mensch entgegenkommt, ja, dann hob’ i nix dagegen. Warum auch? Und wer der Mensch, sag’n mir mal: was der Mensch dann war, um des zu werden, was er sowieso is’ – ja, Herrgott, des komma nachlesen«, nämlich in diesem »Gogel«.

imago/Hartenfelser Großkaliber gegen Gesinnungsgrattler: Gerhard Polt und die entgleiste Gegenwart

Die peu à peu behutsam Kontur gewinnende Figur des inflammiert skeptischen Anthropologen kreist die Themen Herrschaft, Fremdbestimmung und Ichverlust tastend ein, und zwar an Hand des allenthalben zu gewahrenden Verschwindens gedanklicher Integrität und Dignität: »Es is’ die Gesinnung, wo den Kretin ausmacht. (…) Der Gesinnungsgrattler, ne, der führt doch den Begriff ›Mensch‹ ad absurdum! Und diese Grattler werden immer mehr! (…) Wenn a Religion einen Mensch’ nur erschnuffelt, ne, dann san s’ scho’ do.«

Der »Prolog« ist nichts weniger als eine vollständige soziologische Analyse der entgleisten Gegenwart. An die Stelle der »Religion« setze man »Kapitalismus« oder »Moralblökerei« oder »Diversity«, heraus kommt immerzu die gleiche gesellschaftlich hergestellte Sauerei, die den einzelnen zur Kapitulation und zur Selbstauflösung zwingt. »Wos’ is denn da los?« fragt sich Polts namenloser Mann. »Wo bin denn ich da noch hienieden auf dieser Erde? Wos, wos is’ ’n des? Bin ich Mannderl, bin ich Weiberl, bin ich Objekt, bin ich Subjekt? Träume ich? Oder träumt mir?«

Wer ist wir?

Der Schritt vom bedeutungslos gewordenen Pronomen der ersten Person Singular zum erpresserischen der ersten Person Plural ist ganz und gar konsequent: »Wenn ich das Wort ›wir‹ schon höre. Ja, do bin i begeistert! Des Wort ›wir‹, ne, des is’ für mich, äh, äh, des, des Unwort des Jahres! Gell? Wir! Wir sind aufgerufen! Wir müssen jetzt endlich …! Wos müssen wir?! Wer is’ denn dieses Wir? Entschuldigung! Wer ist wir?! Bin ich wir? Nein. Ich war noch nie wir, gell? Ich bin nicht wir, ich war nicht wir, und ich werde auch nicht wir!«

In der komplexen Verachtung der erdrückenden, diktatorischen Konventionen der Jetztzeit schwingt stets Polts Liebe zu den letzten Widerständigen und Eigensinnigen mit, die halt keineswegs, wie es die heutigen flachköpfigen Feuilletonlesarten dekretieren, ihre dämlichen Ressentiments pflegen. Das gilt für die lange, schillernde, bedeutungskaleidoskopische Quasiimprovisation »Da Depp« (»Muß i heit’ sogar scho’ Psychologie studier’n, damit i woaß, wer a Depp is’ und wer net?«) genauso wie für die bildungs- und erziehungspolitische Philippika des alten Weibleins (übrigens eine Paradeparodierolle von Polt): »Was ham denn wir heute für ein Muttertum? Ne? Diese g’schopften Helikopterschnepfen, gell?!« Polts Freude am Zeigen gründet in der Dialektik von Verwirrung und Gewißheit, neuartiger Orientierungslosigkeit und Lebenserfahrung, Verwunderung und Negation, und was ihn interessiert, ist, wie ein Gedanke oder gar ein Weltbild im »jedesmaligen Sprechen« (Humboldt) verfertigt wird.

Die Well-Buben Stofferl, Michael und Karli mögen mir verzeihen, daß ich ihre musikalische Brillanz und antipolitverbrecherische Fulminanz (vom Agitprop-Milchpreisrap bis zur lautlich-mimetischen Heavyversion von »E-mam-be-le«, unterstützt von den Toten Hosen) hier schändlich beiläufig würdige. Ihr Beitrag zur CD – die motivisch durchkomponierte Begleitung – ist enorm. Doch Polts Personenpalette, die er unaufdringlich mit Reminiszenzen an klassische Kurzhörspiele und Monologe schmückt (an »Longline«, »Toleranz«, »Die Hölle«, »Der Kaiser Nero« u. a.), rangiert für mich eben – sorry – noch zwei Millimeter über den Juwelen der Biermoosler.

»Dis is very correct«

Nach Karl Bühler erfüllt die Sprache drei Funktionen: Darstellung, Appell und Ausdruck. Gewinnt letzterer die Oberhand – und zwar im Singsang, in Gestalt schwebender, von der Last der Mitteilung beinahe gänzlich befreiter Tonalität –, steht einem ein zum Niederknien zauberhaftes Meisterwerk wie »Brabang« vor Ohren.

Herr Brabang ist hier nicht – wie es die zuverlässig komplett desinformierte Süddeutsche Zeitung behauptet – der Gläserspüler aus »Der Standort Deutschland«, sondern ein indischer Priester, der zum Behufe der Rekatholisierung von Kardinal Marx nach Bayern gerufen ward. Man platzt fast vor Hingabe. Wie Polt diesen promovierten Brabang im jedermann bekannten Inderenglisch vor sich hin klingeln und leiern läßt – davon hatte ich nach der zwölften Wiederholung immer noch nicht genug.

Schöner geht es nicht, und Gerhard Polt dürfte hierzulande der letzte sein, dem unsere »gscheitlerischen« (Stofferl) Oberaufseher und Gesinnungsblockwarte dergleichen gerade noch durchgehen lassen. Und Polt, die singuläre, unersetzliche Kostbarkeit inmitten des allwaltenden Meinungs- und Psychoterrors, ist auch der einzige, der, ohne virtuell abgeschlachtet zu werden, in diversen Zeitungsinterviews darüber Auskunft geben kann, wie ein Künstler, der den Ehrentitel verdient, arbeitet: »Ich würde mich unter Umständen gerne mit so einem Reichsbürger zusammensetzen, ein, zwei Halbe trinken und seine Welt kennenlernen. (…) Man muß solche Leute gut kennen, in ihr Hirn und die Innereien hineingelangen, um zu verstehen, an was sie glauben. Die Gefahr ist, daß man zu schnell und zu leichtfertig über diese Dinge hinwegerklärt. Im Grunde funktioniert das wie guter Journalismus. (…) Heute gehen mir die Diskussionen oft zu schnell. Wenn jemand sagt, der Shakespeare war Rassist, weil er den ›Kaufmann von Venedig‹ geschrieben hat, dann frag’ ich mich, ob das wirklich so knapp abzuhandeln ist.«

Wo Polt mithin politisch zu »verorten« ist? Das klärt ein Brief, der ihn im März 2020 erreichte: »Bei Ihnen spielt sich ja auch alles nur vordergründig systemkritisch ab. (…) Als Sie am großen Kuchen der Reichen und Mächtigen mitessen durften, vollzog sich Ihr Wandel grundsätzlich zum Krippalkomiker, der zur Stubnmusi steppt; Insider kennen allerdings den anderen Polt, der seit jeher mit Linksextremisten sympathisierte, auch gewaltbereiten, und Sowjetfaschismus verherrlichte.«

Und »dis is very correct« (Hochwürden Brabang), das ist selbstverständlich hochkorrekt.