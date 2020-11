Wen Allah verstößt

Frank Rumpenhorst/dpa Wie groß ist Allah genau? Und darf man Witze über ihn machen? – Religionsunterricht in Hessen

Das derzeitige konservative Rollback wird meist mit dem Aufstieg reaktionärer und faschistoider bürgerlicher Parteien in den westlichen Industriestaaten in Verbindung gebracht. Tatsächlich ist dieses Rollback weltweit zu verzeichnen. Eine seiner Erscheinungsformen ist auch das Wiederaufleben bestehender und die Entstehung neuer religiös-fundamentalistischer Bewegungen. Dass diese teils offen repressiv agieren und dass Leute, die sich dem Vormarsch der religiösen Rechten verweigern, meist gute Gründe haben, sich aus ihrer Heimatregion abzusetzen, ist bekannt. Bekannt ist ebenfalls, dass deutsche Rechte immer wieder unter dem Deckmantel der Religionskritik rassistische Ausgrenzung betreiben und dass sich islamkritische Migranten nicht selten vor deren Karren spannen lassen.

Bei Amed Sherwans Buch »Allah sei Dank bin ich Atheist«, besteht diese Gefahr jedoch nicht. Sherwan, geboren im irakischen Teil Kurdistans, derzeit wohnhaft im Norden der BRD, beschreibt darin seine eigene Biographie einschließlich Migrationsgeschichte. Das Ergebnis ist überraschenderweise eine Art realer Schelmenroman, wenn auch mit vielen bitteren Untertönen. Der Autor schildert anfangs seine Kindheit in einer religiös-fundamentalistisch geprägten Familie. Mit religionskritischen Ideen kam er schon sehr früh über das Internet in Berührung. Die im Buch geschilderten Reaktionen seines Umfeldes waren extrem, er wurde sogar wegen Gotteslästerung angezeigt, inhaftiert und gefoltert. Als minderjähriger Flüchtling kam Sherwan schließlich nach Deutschland, hatte Glück, bekam Asyl. Und galt dann kurzzeitig den bürgerlichen Medien als Vorzeigeflüchtling.

Eine umfassende ideologische Abrechnung mit dem islamischen Fundamentalismus findet man im Buch leider nicht. Der Autor hat ausschließlich eigene Erlebnisse aufgeschrieben und kommentiert. Doch das Buch ist lesenswert. Als Beispiel sei hier nur die Schilderung seines Zusammentreffens mit einem aus dem libyschen Bürgerkriegschaos geflüchteten Palästinenser genannt. Dessen Familie war von radikalen Islamisten umgebracht, der Mann selbst lange Zeit fürchterlich misshandelt worden.

Entsprechend nimmt Sherwan die Situation in Deutschland als vergleichsweise paradiesisch wahr, so wird sie in der zweiten Hälfte des Buches auch geschildert. Die einzige wesentliche Fragestellung, die diesen Teil des Buches durchzieht, ist, ob man Witze über den Islam machen dürfe, ohne als Rassist angesehen zu werden. Es seien schließlich nicht alle Flüchtlinge Muslime, nicht alle Muslime strenggläubig und auch nicht alle Strenggläubigen islamistisch. Immerhin scheint der Autor diese Frage am Ende für sich positiv zu beantworten. Das Buch hätte sonst ganz bestimmt einen anderen Titel.