Wut auf »rot-rot-grünen« Senat

Florian Boillot Bengalofeuer als Solidaritätsgruß von Hausprojekten auf der Demoroute

Das autonome Bündnis »Interkiezionale«, dass sich für den Erhalt räumungsbedrohter Haus- und Kulturprojekte einsetzt, hatte am Wochenende zu Aktions- und Diskussionstagen unter dem Motto »United we fight« in Berlin aufgerufen, deren Hauptdemonstration am Samstag einen rabiaten Polizeieinsatz auslöste.

Das Bündnis kämpft gegen die Verdrängung einkommensschwacher Schichten und linksalternativer Begegnungsstätten aus den Innenstadtbezirken, einen Prozess, der auch mit dem soziologischen Fachbegriff Gentrifizierung beschrieben wird. Auf dem Programm standen Vorträge, deren Themen von den sozialen Spannungen in den Vororten Paris bis zum Umgang mit den Coronaregeln innerhalb der radikalen Linken und zur Organisationsfrage reichten. Desweiteren gab es »Vollversammlungen« der Szene, einen Flohmarkt und »Küchen für alle«, kurz Küfas. Die zentrale Demonstration startete am Samstag abend vom Helsingforser Platz in Friedrichshain.

Dort hatten sich gegen 19 Uhr zunächst nur wenige hundert Menschen versammelt. Bei der Auftaktkundgebung kamen auch Aktivisten zu Wort, die am Donnerstag gemeinsam mit Obdachlosen ein leerstehendes Wohnhaus in der Habersaathstraße in Berlin-Mitte besetzt hatten. Kurz nach dem Start wuchs die Demonstration schnell auf rund 1.200 Menschen an. Mit Parolen und Feuerwerk ging es durch den Friedrichshainer Südkiez, vorbei an einigen Hausprojekten, deren Kollektive mit Solidaritätsbannern und Bengalofeuer grüßten. Ein Demoteilnehmer erzählte im Gespräch mit jW, dass mittlerweile alle seine Lieblingskneipen aufgrund von Mieterhöhungen und Vertragskündigungen schließen mussten: »Durch die Coronamaßnahmen werden weiter primär die kleinen Läden in den Ruin getrieben.« Die Interkiezionale setze dagegen »richtige und wütende Zeichen«.

Im Nordkiez, wo am neunten Oktober das queerfeministische Hausprojekt Liebigstraße 34 geräumt worden war, wurde die Stimmung angespannter. Als der Aufzug auf dem sogenannten Dorfplatz, Ecke Rigaer Straße/Liebigstraße ankam, wurde zur Überraschung der Teilnehmenden ein Transparent vom Dach des früher besetzten Hauses mit der Aufschrift »L 34 Forever« entrollt. Vermummte entzündeten auf dem Dach Bengalos und Feuerwerk.

Im Anschluss durchsuchte die Polizei mehrmals das Haus, da sie von einer Neubesetzung ausging. Die Demonstration wurde für längere Zeit auf dem Dorfplatz gestoppt. Zeitweise kesselte die Polizei Teile des Aufzugs ein. Es kam zu Auseinandersetzungen, bei denen auch Flaschen und Pyrotechnik flogen. Polizisten gingen äußerst rabiat gegen die Demonstrierenden vor, setzten Pfefferspray ein und nahmen einige Menschen fest. Auch Pressevertreter wurden von der Polizei geschubst und geschlagen. Auch seien Teile ihrer Ausrüstung durch die Angriffe beschädigt worden. Der Fotojournalist PM Cheung berichtete auf Twitter, er habe Tritte und Schläge abbekommen. Nach einiger Zeit konnte die Demonstration weiter zum Bersarinplatz ziehen, wo sie von den Veranstaltenden aufgelöst wurde.

Gegründet worden war das Interkiezionale-Bündnis 2018, um Räumungen linker Projekte, wie der Liebig 34 in Friedrichshain, der Kiezkneipe Syndikat in Neukölln, des autonomen Jugendzentrums Potse/Drugstore in Schöneberg, der Bar Meuterei in Kreuzberg zu verhindern. »Immer wieder erhielten wir Nachrichten von Projekten, die von Räumungen bedroht sind. Es waren zwar jedes Mal Schockmomente, aber auch Momente, an denen wir beschlossen, den Kampf gegen Verdrängung gemeinsam zu führen.« beschreibt ein Kollektivmitglied der Liebig 34 gegenüber jW am Samstag die Gründung des Bündnisses. Auch drei Wochen nach der Räumung des Projekts sei ausreichend Wut vorhanden, um daraus Hoffnung zu schöpfen.

In Zukunft werden wohl weiterhin Demonstrationen und Aktionen des Bündnisses stattfinden. Dass die Bereitschaft des »rot-rot-grünen« Senats vorhanden ist, Räumungen auch mit riesigen Polizeiaufgeboten und gigantischen Kosten durchzusetzen, hat sich gezeigt.