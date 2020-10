Werften fehlen Aufträge

Frank Molter/dpa Leuchtfeuer: Hunderte Metaller protestierten für sichere Jobs bei Werften und Zulieferbetrieben (Kiel, 28.10.2020)

Ihnen ist bange: Beschäftigte im Schiffbau und auf den Werften fürchten in Schleswig-Holstein um Arbeitsplätze und Standorte. Mit Grund: »Rund 2.000 Arbeitsplätze in den Docks und bei Zulieferern im Land sind bereits verloren oder aktuell bedroht«, betonte Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste, am Mittwoch auf jW-Nachfrage – kurzum: »Die Werftindustrie steuert auf eine Katastrophe zu.« Um die abzuwenden, mobilisierte die Gewerkschaft gleichentags zu einem landesweiten Aktionstag nach Kiel. Etwa 300 Menschen zogen vom Matrosenplatz vor dem Kieler Hauptbahnhof zur Abschlusskundgebung am Landesparlament.

Die Metaller erwarten von der Landesregierung (CDU, Grüne und FDP) unter Regierungschef Daniel Günther (CDU) mehr Einsatz. Der solle gegenüber dem Bundeskabinett verstärkt Druck aufbauen, damit »die Substanz der maritimen Wirtschaft im ganzen Norden, gerade in Schleswig-Holstein, nicht weiter gefährdet ist«, so Friedrich. Den Vorwurf der Untätigkeit will der zuständige Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) nicht auf sich sitzen lassen. Ein Konzept zur Sicherung der Werftstandorte könne nur mit Hilfen aus den sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes oder aber mit Auftragsvergabe seitens der Regierung erreicht werden, so Bucholz am Mittwoch gegenüber dem NDR. »Beides versuchen wir auf allen Kanälen.« Regierungschef Günther wollte dem nicht nachstehen, sagte gegenüber dem Sender: Die Werftindustrie sei »längst Chefsache.«

Fürwahr, die Situation scheint akut: Fehlende Aufträge machen vor allem der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) und German Naval Yards in Kiel (GNYK) zu schaffen. Auch die Rendsburger Werft Nobiskrug strich in den vergangenen zwölf Monaten immer wieder Stellen. Selbst der Werftriese Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS) hat für einen Teil seiner Belegschaft Kurzarbeit angekündigt. Aber nicht nur Werften sind betroffen, sondern auch Zulieferer in der Region, letztere besonders hart. Christian Dirschauer, wirtschaftspolitischer Sprecher des Südschleswigschen Wählerverbands (SSW) im Kieler Landtag, sagte am Mittwoch im jW-Gespräch: »In Flensburg geht zum Beispiel momentan produktionsmäßig wenig bis gar nichts.« Die Zulieferer stünden kurz vor dem Kollaps. Jetzt sei die Landesregierung gefragt, »auch die oft im Schatten der großen Werftindustrie stehenden Kleinbetriebe durch die Krise zu bringen«, forderte Dirschauer.

Für den wirtschaftspolitischen Grünen-Sprecher Joschka Knuth ist die »starke Spezialisierung« bei den Zulieferfirmen ein Problem, denn »diese verstärkt die Abhängigkeit von der Auftragslage der Werften«, erklärte er am Mittwoch gegenüber dieser Zeitung. Deshalb brauche es dringend vorgezogene Aufträge von Land und Bund für die gesamte Schiffbauindustrie.

Die Geschäftsführerin der IG Metall Kiel-Neumünster, Stephanie Schmoliner, kennt die prekäre Situation vor Ort gut. Auf jeden Arbeitsplatz in den Werften kämen zwei bis drei in den Zulieferbetrieben. »In summa reden wir hier von rund 18.000 Beschäftigungsverhältnissen«, so die Gewerkschafterin am Mittwoch gegenüber jW. Die Branche stehe für maritimes Know-how und Facharbeiter. Schmoliner weist darauf hin, dass die technologischen Kompetenzen der Beschäftigten in diesem militärisch geprägten Wirtschaftssektor auch für klimafreundliche und zivile Produktionsstrecken wichtig sind.

Trotz Krise wirkt die Metallerin von der Nordseeküste keinesfalls resigniert: »Unser hiesiger Organisationsgrad ist hoch, wir sind jederzeit fähig, breit in der Belegschaft zu mobilisieren«, versicherte Schmoliner.