Sebastian Gollnow/dpa Angeblich der Liebling der CDU-Basis: Der von »Corona« gebeutelte Exfraktionschef Friedrich Merz (Murrhardt, 29.9.2020)

Ist Friedrich Merz nur das jüngste Zufallsopfer, oder war alles von vornherein so geplant, hatte also der ganze Coronazinnober mit all den Toten weltweit von Anfang an nur den Sinn und Zweck, die Wahl von Friedrich Merz auf den CDU-Chefposten zu verhindern? In dieser Woche wurde der Parteitag, bei dem sich Merz nach eigener Einschätzung mit einem Erdrutschsieg zum Retter der Christdemokraten aufgeschwungen hätte, noch einmal vertagt, zum zweiten Mal in diesem Jahr und wieder unter dem Vorwand einer angeblichen Coronagefahr. Wenn der Parteitag nun im März 2021 tatsächlich stattfinden sollte, werden die Kandidaten wohl Laschet, Röttgen, Söder und April heißen, aber sicher nicht Merz. Das ist der perfide, fiese Plan der Anti-Merz-Verschwörer. Hinter dem Putsch vermuten Kenner der »Scene« Mutter Beimer.

Nicht von der Hand zu weisen ist in diesem Zusammenhang die frappierende Ähnlichkeit von Merz und dem Horrorclown aus der Steven-King-Verfilmung »Es«. Wie bei zwei aus demselben Ei gepellten, bei der Geburt heimlich getrennten dreieiigen Zwillingen: Der eine, mit einer gehörigen Portion Sexappeal und Begabung gesegnet, bringt es mit etwas Glück zur Hauptrolle in Hollywood; sein weniger hübscher Bruder brächte es immerhin zum Vorsitzenden einer mittelmäßig attraktiven Kanzlerwahlvereinigung. Wäre da nicht das böse Parteiestablishment, das ihn zum trostlosen Dasein eines Multimillionärs und Aufsichtsrats dubioser Investoren verdammen will. Die ganze Wahrheit wird die Öffentlichkeit wohl nie erfahren.