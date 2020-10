Ehrung mit bitterem Beigeschmack

imago/ZUMA Press Badr Abdelatty 2016 in Berlin

Der Verdienstorden der BRD, besser bekannt als Bundesverdienstkreuz, wird sprichwörtlich vergeben wie am Fließband. Allein 2019 wurde die Auszeichnung 1.354 Mal verliehen. Nur wenige Verleihungen werden jedoch medial ausgeschlachtet und vom Bundespräsidenten oder der Bundesregierung an die große Glocke gehängt. Im Falle einer Ehrung in diesem Jahr aus guten Gründen nicht – ist die betreffende Personalie doch mehr als pikant.

Wie bereits Anfang Oktober bekannt wurde, hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) schon im März dem ehemaligen ägyptischen Botschafter in Berlin, Badr Abdelatty, das Große Verdienstkreuz der BRD zugesprochen – die fünfte der acht Stufen des Verdienstordens. Der deutsche Botschafter in Kairo hatte Abdelatty den Orden im Rahmen einer »feierlichen Zeremonie« am 5. Oktober in der dortigen Deutschen Botschaft überreicht.

Verliehen wurde er an den zwischen 2015 und 2019 als Botschafter in Berlin amtierenden Abdelatty »in Anerkennung seiner Bemühungen um die Entwicklung und Förderung der bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Ägypten«, so die Deutsche Botschaft in Kairo in einer Erklärung auf ihrer Internetseite. Gründe für die Ehrung des Diplomaten seien dessen Einsatz für die Intensivierung der wissenschaftlichen und kulturellen Beziehungen sowie sein Engagement für den Ausbau der Handels- und Wirtschaftskooperation zwischen beiden Ländern, heißt es aus Regierungskreisen in Berlin.

Die Ehrung Abdelattys, der heute im Außenministerium in Kairo für europäische Angelegenheiten zuständig ist, hat jedoch einen bitteren Beigeschmack – und zwar nicht nur, weil er in Deutschland als Repräsentant eines Regimes amtierte, das seit der gewaltsamen Machtübernahme des ägyptischen Staatspräsidenten Abdel Fattah Al-Sisi 2013 systematisch gegen Regierungskritiker vorgeht. Die Verleihung des Ordens an Abdelatty ist vielmehr ein Schlag ins Gesicht der ägyptischen Opposition und regimekritischer Aktivisten. Diese sitzen entweder in ägyptischen Gefängnissen, werden mundtot gemacht, bedroht und eingeschüchtert oder sind ins Exil geflohen. Viele ägyptische Oppositionelle leben heute in Deutschland.

Und genau hier wird die Personalie Abdelatty brisant. Denn während seiner Amtszeit bauten Ägyptens Geheimdienste, unter anderem die als Staatssicherheitsdienst bekannte politische Polizei, ihre Aktivitäten in Deutschland stark aus. Wie in Deutschland lebende oder das Land besuchende Oppositionelle in den letzten Jahren immer wieder gegenüber junge Welt erklärten, ist die Bedrohung und Einschüchterung oft subtil und indirekt. Aber nicht nur. Podiumsdiskussionen, in denen die Repression gegen Regimekritiker in Ägypten thematisiert wurde, wurden jahrelang von Menschen gestört, die dem Regime zuarbeiten. Auch von Drohungen gegen in Ägypten lebende Familienangehörige ausgewanderter Oppositioneller wird berichtet.

Die Wochenzeitung Die Zeit hatte im Juli eine Reportage über die Einschüchterung ägyptischer Oppositioneller im deutschen Exil von seiten ägyptischer Geheimdienstbehörden veröffentlicht. Das Blatt spricht sogar davon, Ägyptens Regime habe in Deutschland einen »Überwachungsapparat« aufgebaut, um Oppositionelle auszuspionieren und einzuschüchtern. Ende 2019 wurde zudem ein mutmaßlicher ägyptischer Spion im Besucherdienst des Bundespresseamtes enttarnt.

Zwar ist völlig unklar, welche Rolle Abdelatty bei derlei Aktivitäten ägyptischer Geheimdienste in Deutschland gespielt hat. Doch auch nur der Verdacht, er könnte darin verwickelt gewesen sein, lässt seine Auszeichnung durch den Bundespräsidenten als Affront gegenüber all jenen anmuten, die jahrelang ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, um in Ägypten zu demokratischen und pluralistischen Entwicklungen beizutragen.