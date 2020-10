Debatte über neuen Shutdown

Paul Zinken/dpa Im Eimer: Eine Teilnehmerin der Demonstration gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie am Sonntag auf dem Berliner Alexanderplatz

Die Zahl der bei Tests festgestellten Coronainfektionen bleibt weiterhin hoch. Am Sonntag morgen meldete das Robert-Koch-Institut unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter 11.176 neue Infektionen innerhalb eines Tages.

Vor diesem Hintergrund nimmt die Debatte über erneute großflächige Einschränkungen des öffentlichen Lebens weiter Fahrt auf. Der Präsident des Groß- und Außenhandelsverbands BGA, Anton Börner, forderte gegenüber Bild am Sonntag »ein noch viel stärkeres Herunterfahren des öffentlichen Lebens«. Je länger man damit warte, »umso größer wird der Schaden für die Gesundheit der Menschen und auch für die Wirtschaft«. Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, warnte in dem Zusammenhang vor erneuten Verschiebungen von Arztterminen oder Operationen. Die Ärzte seien für den Winter »wesentlich besser gerüstet als zu Beginn der Pandemie«, sagte er in einem Gespräch mit dem Blatt, an dem auch der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach teilnahm. Man müsse sich »an das Virus gewöhnen« und dürfe dabei nicht vergessen, »dass es neben Covid-19 auch noch andere Krankheiten gibt«, so der KBV-Chef. Lauterbach sagte, dass die derzeitigen Einschränkungen nicht ausreichten, um überfüllte Intensivstationen und einen deutlichen Anstieg der Todeszahlen im Dezember zu verhindern.

Aus Protest gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie sind unterdessen am Sonntag in Berlin erneut Menschen auf die Straße gegangen. Nach Angaben der Polizei versammelten sich rund 2.000 Personen auf dem Alexanderplatz. Zahlen der Veranstalter lagen zunächst nicht vor. Die Polizei sprach von einer »dynamischen Lage«. Die Demonstranten zogen auf der Karl-Marx-Allee bis vor das ehemalige Kino Kosmos, in dem ursprünglich die Gesundheitskonferenz »World Health Summit« geplant war. Das Gebäude war mit Gittern abgesperrt, auch auf dem Dach waren Polizisten zu sehen. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit rund 600 Beamten im Einsatz. Teilnehmer einer Gegenkundgebung in der Nähe empfingen die Demonstranten mit »Nazis raus«-Rufen. Für Sonntag abend hatte die Gruppe »Querdenken« noch zu einer Kundgebung am Großen Stern aufgerufen, für die 10.000 Teilnehmer angemeldet waren. (dpa/jW)