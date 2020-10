Triumph der Solidarität

imago/PanoramiC 2015 wurden die sterblichen Überreste der 2002 verstorbenen Geneviève de Gaulle-Anthonioz in die nationale Ruhmeshalle Panthéon in Paris überführt

Geboren am 25. Oktober 1920 wächst Geneviève de Gaulle in der Zwischenkriegszeit in einer Familie auf, die vom Katholizismus und von der Achtung vor Anderen geprägt ist – der spätere französische Staatspräsident General Charles de Gaulle ist ihr Onkel. Ihr Vater Xavier de Gaulle, ein Bergbauingenieur, arbeitet ab 1921 in Neunkirchen (Saarland) und ist über den Aufstieg der Nazis besorgt. Der kaum 14 Jahre alten Geneviève gibt er 1934 Hitlers »Mein Kampf« zu lesen, um sie für die Bedrohung zu sensibilisieren. Die Familie de Gaulle verlässt das Saarland 1935 nach dessen Angliederung an Nazideutschland und lässt sich in Rennes nieder. Als die deutschen Truppen im Mai 1940 in Frankreich einmarschieren, studiert Geneviève de Gaulle Geschichte an der Universität von Rennes. Fassungslos erlebt sie die Ankunft der Nazis und den Strom der fliehenden Menschen. Ein großer Teil der Familie de Gaulle flüchtet in die Bretagne. In dieser Situation ergreift Geneviève de Gaulle schnell Partei – noch vor dem Appell ihres Onkels im britischen Sender BBC am 18. Juni 1940. Ohne zu wissen, dass General de Gaulle in London ist, tritt sie bereits am Tag zuvor der Résistance bei, als sie die Radiobotschaft des neuen französischen Regierungschefs, Marschall Pétain, hört, die das Ende der Kämpfe ankündigt: »Das zu akzeptieren, war für mich unerträglich. Es war mir, als würde ich von einem Glüheisen verbrannt«, erklärt sie später.

Doch sie muss noch herausfinden, was Widerstand bedeutet – für sie gibt es keinen Präzedenzfall und keine Gebrauchsanweisung. »Das widerständige Engagement basiert auf der Negation der Norm, der Ablehnung von Vormundschaft, der Ausübung des freien Willens«, erinnert der Historiker Olivier Wieviorka. Diese Haltung ist nicht selbstverständlich, insbesondere war sie es 1940 nicht für Frauen, die in Frankreich keine Bürgerrechte hatten und an den Universitäten wie in der Arbeitswelt eine kleine Minderheit blieben. Diejenigen, die sich in der Résistance engagierten, nahmen daher eine doppelte Herausforderung an: sich der Besatzung und den Normen zu widersetzen.

Geneviève de Gaulle beginnt mit kleinen symbolischen Aktionen: »Ich erinnere mich an meine erste Aktion, das Abreißen einer kleinen Flagge mit Hakenkreuz auf einer Brücke in Rennes, am Fluss namens Vilaine« Zu Beginn des Studienjahres im Herbst 1940 zieht sie nach Paris – zu ihrer Tante Madeleine de Gaulle, die ebenfalls in der Résistance aktiv ist.

Im Lauf des Jahres 1942 taucht die junge Frau wegen der drohenden faschistischen Repression wegen ihres sehr auffälligen Namens unter, besorgt sich falsche Dokumente und bricht jeden Kontakt zu ihrer Familie ab. Geschützt durch den Namen Geneviève Garnier steht sie in Kontakt zu Mitarbeitern der Präfektur, zu Fluchthelfern und Informanten.

1943 schließt sie sich dem Maquis (in Frankreich ein Synonym für den Untergrund, angelehnt an »Buschwald«, jW) oberhalb der Stadt Annecy an. Dort lernt sie den jungen Widerstandskämpfer Hubert Viannay kennen – er bringt sie in Kontakt mit seinem Bruder Philippe, einem Philosophiestudenten in Paris, der die Widerstandsbewegung »Défense de la France« mitgegründet hat. In der landesweit rund 2.000 aktive Mitglieder zählenden Organisation nimmt Geneviève de Gaulle einen Platz in der sonst sehr männlich geprägten Führungsstruktur ein. Als Mitglied des Leitungsausschusses von »Défense de la France« wird sie Redaktionssekretärin der Untergrundzeitung. Als einzige Frau in der Bewegung verfasst sie zwei Artikel unter dem Pseudonym Gallia. Am 14. Juli 1943, dem Nationalfeiertag, verteilen sie und ihre Kameraden die Nummer 36 mit der Schlagzeile »Franzosen, befreit Euch von der Angst« – mitten auf der Straße.

Am 20. Juli 1943 wird Geneviève von einem französischen Kollaborateur der Gestapo verhaftet. Als er entdeckt, dass ihre Papiere gefälscht sind, verschweigt sie ihren richtigen Namen nicht. Sie wird gewaltsam verhört und ins Gefängnis von Fresnes gebracht. Hier entwickelt sie eine geistige Haltung, mit der sie weder auf ihre Werte noch auf ihre Identität verzichtet. Dazu gehören starke Bindungen der Solidarität zu ihren Leidensgefährtinnen, systematischer Informationsaustausch und kleine patriotische oder antifaschistische Gesten. Diese Solidarität, die Geneviève de Gaulle als »kollektive Seele« der Inhaftierten bezeichnet, kommt am 17. Januar 1944 zur Geltung, als die Deutschen sie in das Transitlager Compiègne-Royallieu bringen: Sie singen die Marseillaise. Die endgültige Abreise aus Frankreich erfolgt zwei Wochen später: Geneviève und 958 Kameradinnen werden in Waggons gepfercht, um im Konzentrationslager Ravensbrück mit Widerstandskämpferinnen aus ganz Europa zusammengesperrt zu werden.

In dem Jahrzehnte später geschriebenen Buch »Durch die Nacht« beschreibt sie die 14 Monate in diesem Lager als »Durchquerung der Nacht«. Die scheinbar nicht endende Nacht, unterbrochen von Appellen und Zwangsarbeit. Die allgegenwärtige Gewalt verblüfft die junge Widerstandskämpferin, die zur Nächstenliebe erzogen wurde. Dennoch: Hinter Stacheldraht erlebt sie auch den Triumph der Solidarität, des Glaubens und der Freundschaft, die sie als Christin und Gaullistin auch mit widerständigen Frauen anderer Weltanschauungen verbindet.

Ab Oktober 1944, als die Lage des Regimes verzweifelt wird, gewinnt der Name der Inhaftierten de Gaulle an Bedeutung. Da die Nichte des Generals als mögliches Tauschobjekt mit dem Chef der provisorischen Regierung der Französischen Republik betrachtet wird, befiehlt Reichsführer-SS Heinrich Himmler, sie in einem Bunker in Sicherheit zu bringen. Dort ist sie zwar von der Zwangsarbeit freigestellt, erlebt aber die Isolationshaft als schreckliche Qual.

Am 20. April 1945 befreit, bleibt sie für immer von diesen Erfahrungen geprägt. So kämpft sie mit dem Verband der Deportierten und internierten Widerstandskämpferinnen (ADIR) für die Entschädigung von Frauen, die Opfer medizinischer Experimente in Ravensbrück wurden. Von 1958 bis kurz vor ihrem Tod im Jahr 2002 widmete Geneviève de Gaulle-Anthonioz, wie sie seit ihrer Hochzeit mit dem Kunstverleger Bernard Anthonioz 1946 heißt, ihr Leben auch der Förderung der Menschen, die in Frankreich unter sehr prekären Umständen leben müssen.