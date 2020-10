Eine unentrinnbare Nähe

Liana Mukhamedzyanova/eksystent Filmverleih Und immer schwingt das Nichtgesagte mit: Wiktoria Miroschnitschenko spielt die traumatisierte Ija

»Bohnenstange«, das ist der Spitzname von Ija, einer Frau in ihren 20ern, die im Herbst 1945 in einem Leningrader Hospital für Kriegsverwundete arbeitet. In der ersten Szene sieht man sie erstarrt: Hochgewachsen und dürr steht sie da, ohne jede Reaktion auf ihre Kolleginnen, die um sie herumwuseln. Die scheinen das zu kennen. Ija, so erfahren wir später, hat an der Front bei der Luftabwehr gekämpft und wurde traumatisiert ins Hinterland versetzt.

Fast zu schön

Neben ihrer Tätigkeit im Krankenhaus kümmert sie sich um den Sohn ihrer Kameradin Mascha, die noch bei der Armee dient. Sie liebt den kleinen Paschka, umarmt ihn eines Abends in ihrer Wohnung, erstarrt wieder und erstickt so das Pflegekind. Als Mascha zurückkommt, reagiert sie zunächst äußerlich gefasst auf den Tod ihres Kindes. Doch als sie erfährt, dass sie aufgrund einer Unterleibsverletzung aus dem Krieg unfruchtbar ist, drängt sie die Freundin, für Ersatz zu sorgen. Ija soll sich schwängern lassen und ihr Kind Mascha überlassen.

Regisseur Kantemir Balagow zeigt eine Nachkriegsgesellschaft, in der der Krieg allgegenwärtig ist. Leningrad wurde von faschistischen Truppen fast dreieinhalb Jahre lang belagert, mehr als eine Million Einwohner fielen Hunger und Beschuss zum Opfer. Gemessen am Schrecken sieht der Film fast zu schön aus. Er zeigt keine Ruinen. Von knappen Rationen wird gesprochen, aber man sieht den Akteuren den Mangel nicht an; schrecklich anzuschauende Kriegsverletzungen im Hospital erspart Balagow den Zuschauern. Dafür gibt es Farben, Rot und Grün vor allem, von einer Intensität, die besonders auffällt für eine Zeit, die man sich dokumentarfilmbedingt eher in Schwarzweiß vorstellt.

Offensichtlich geht es Balagow nicht um eine naturalistische Wiedergabe von Schrecklichem, sondern um künstlerische Verdichtung. Wirksamer als die Abbildung abgemagerter Gestalten ist eine Szene wie die am Anfang, in der der kleine Paschka im Hospital bei einer Scharade der verletzten Soldaten mitspielen soll. Es geht darum, Tiere pantomimisch darzustellen. Paschka fällt die scheinbar einfache Aufgabe zu, einen Hund nachzuahmen. Warum steht der Kleine ratlos da, fragen sich die Soldaten, und dann fällt ihnen ein: Ach so, er kennt ja keinen, die Hunde wurden während der Belagerung alle aufgegessen.

Verdichtung gelingt auch dadurch, wie Balagow die Figuren führt, wie er sie sprechen lässt und wie er sie ins Bild setzt. Ija ist ohnehin im höchsten Maße verschlossen; aber auch bei den anderen schwingt beim Gesagten fast durchgehend das Nichtgesagte mit und hält trotz langsamem Erzähltempo ein hohes Maß an Spannung aufrecht.

Schrecken zu dritt

Es dominiert die Nahaufnahme, die die Menschen eng zusammenpresst. Das ist ganz wörtlich zu nehmen, etwa bei der quälend langen Szene, in der Ija wider Willen den kleinen Paschka erdrückt. Aber auch, als Ija der glücklich zurückkehrenden Mascha mitteilen muss, dass ihr Sohn tot ist, zwängt der Bildausschnitt die beiden Frauen in eine unentrinnbare Nähe. Schließlich auch ein Schrecken zu dritt: Der Chefarzt des Krankenhauses lässt sich als Zuchthengst benutzen, und Ija, die das als Qual erlebt, besteht darauf, dass Mascha danebenliegt, und sie hält die Hand der Freundin fest. Es ist mehr als nur angedeutet, dass Ija dieses Opfer, zu dem sie kein Gesetz zwingt, weniger aus Pflichterfüllung als aus Liebe bringt.

Natürlich zielen die Effekte aufs Gefühl, aber nie als selbstzweckhafte Sensation. Balagow zeigt, welche seelischen Verwüstungen der faschistische Krieg angerichtet hat und gleichzeitig, welche Kraft und welche Hingabe es 1945 in der Sowjetunion noch gab, um damit umzugehen. Das wäre ohne die beiden Hauptdarstellerinnen, Wiktoria Miroschnitschenko als Ija und Wasilisa Perelygina als Mascha, nicht möglich; unter den durchweg überzeugenden Nebendarstellern ragt Andrej Bykow hervor als der wortkarg-fürsorgliche Chefarzt, der seine Familie verloren hat und zum Ekel wird, als er für eine neue einspringt.

Ein westliches Publikum mag von der Darstellung der Stalinzeit irritiert sein. Anders als gewohnt tritt kein Geheimdienst auf. Staat und Partei kommen kaum vor; das Hospital scheint so gut versorgt, wie es unter den Bedingungen von 1945 eben möglich ist, doch ihre Probleme müssen die Menschen miteinander lösen – ohne fürsorgliche Unterstützung oder autoritäre Einmischung. Nur in einer Nebenhandlung kommt Mascha mit einem Sohn eines hohen Funktionärspaars zusammen. Der stellt sie den Eltern als seine Braut vor und stößt auf Verachtung: Die Nomenklatura wähnt sich einer Arbeiterin und Frontkämpferin weit überlegen. Das ist nicht falsch, denn es gab in höheren Parteikreisen familiäre Vernetzungen; doch es ist ein überflüssiger Tribut an die antikommunistische Ideologie.

Von wegen Regimekunst

»Bohnenstange« gewann nicht nur verdient in Cannes in der Sektion »Un certain regard«, in der »untypische« Filme gezeigt werden, den Preis für die beste Regie. Das Werk wurde auch von der russischen Filmkritikervereinigung unter anderem als »Bester Film 2019« ausgewählt und als russischer Beitrag für die Oscar-Verleihung 2020 eingereicht. Zugleich war es in Cannes für die »Queer Palm« nominiert. Dies allein zeigt, dass die russische Kulturszene nicht von einer nationalistisch-homophoben Regimekunst geprägt ist, wie es die Westpropaganda behauptet. Vielmehr bringt sie große Kunst hervor, wie diesen sehenswerten Film.