Parlament will Debatte

Michael Kappeler/dpa Bundestagssitzung zu Beginn der Coronakrise am 25. März 2020. Redner: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU)

Nachdem sowohl Oppositionsfraktionen als auch die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages eine Stärkung des Parlaments in den Entscheidungsprozessen über Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie gefordert haben, besteht Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf einer Verlängerung seiner im März eingeräumten Sonderrechte. »Das ist ja nicht irgendwie Willkür oder Zufall, dass es entsprechende Möglichkeiten für den Bund, für den Bundesminister gibt oder für die Länder, sondern das sind gesetzliche Grundlagen, vom Bundestag beschlossene Grundlagen«, sagte der gelernte Bankkaufmann und Politologe am Dienstag im ZDF-»Morgenmagazin«. Ihm sei bewusst, dass es »um die größten Freiheitseinschränkungen in der Geschichte der Bundesrepublik« und »um Zumutungen für den einzelnen und für die Gesellschaft« gehe. Natürlich müsse über die Maßnahmen diskutiert werden, so Spahn: »Meinetwegen auch gerne noch häufiger.«

Durch die Änderung des Infektionsschutzgesetzes im März waren das Bundesgesundheitsministerium und sein fachfremder Ressortchef ermächtigt worden, »im Rahmen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite« umfangreiche Ausnahmen von Gesetzesvorschriften zuzulassen.

Am Montag hatten die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages eine Stellungnahme abgegeben, in der diese Sonderbefugnisse als »sehr problematisch« bezeichnet werden. »Es dürfte wohl nicht mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur Zulässigkeit von Rechtsverordnungen vereinbar sein«, heißt es in der Ausarbeitung auf der Homepage des Bundestags. »Das Demokratie- und das Rechtsstaatsprinzip sind berührt. Das demokratische Legitimationsniveau solcher Verordnungen könnte und sollte dadurch erhöht werden, dass die Verordnungen unter einen Zustimmungsvorbehalt des Bundestages gestellt werden.« Alternativ dazu käme auch in Betracht, die Verordnungen »als durch den Bundestag aufhebbar zu gestalten«.

Darüber hinaus mahnten die Wissenschaftlichen Dienste »zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit« eine klare Befristung von Einzelmaßnahmen wie Kontaktbeschränkungen oder Versammlungsverbote an, wie sie in Paragraph 28 des Infektionsschutzgesetzes aufgeführt sind. »Hier könnte gesetzlich festgelegt werden, dass die Maßnahmen nur für einen bestimmten Zeitraum (etwa für die Dauer von zwei Wochen) angeordnet werden. Danach müsste eine Überprüfung der Sachlage und gegebenenfalls eine neue Anordnung erfolgen.« Durch eine Konkretisierung der Eingriffsvoraussetzungen solle auch die Verordnungsermächtigung für die Landesregierungen beschränkt werden.

FDP-Innenexperte Konstantin Kuhle warnte vor einer Regierungspolitik, die Parlamente vor vollendete Tatsachen stelle. »Dieser Politikstil ist mit dem Leitbild des Grundgesetzes nicht vereinbar«, zitierte ihn am Montag abend die Süddeutsche Zeitung online. Zuvor hatte der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion Die Linke im Bundestag, Jan Korte, ein »Fünf-Punkte-Papier« mit der Überschrift »Parlament stärken, Regierung kontrollieren, Corona bekämpfen« vorgelegt. Darin verlangt er die Vorlage eines Berichts der Bundesregierung zur Wirksamkeit der bisher verhängten Maßnahmen und hierzu »noch in diesem Jahr eine umfassende Evaluationswoche im Bundestag« sowie die Einführung einer Regierungserklärung und Aussprachen zu diesem Thema in jeder Sitzungswoche. Außerdem müsse eine Föderalismuskommission »aus Bund, Ländern und VertreterInnen der Zivilgesellschaft« eingesetzt werden, um zu klären, »was bundeseinheitlich geregelt werden muss und wo mehr auf regionaler Ebene entschieden werden kann«, heißt in dem von Korte am Samstag veröffentlichten Papier.

Momentan greift Bayern im Kreis Berchtesgadener Land wieder zu drastischen Maßnahmen. Seit Dienstag, 14 Uhr, gelten in der Region an der Grenze zu Österreich die ersten Ausgangsbeschränkungen seit dem Lockdown im Frühjahr. Restaurants müssen schließen, Veranstaltungen werden untersagt. Eine Abriegelung von Risikogebieten, wie sie der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, vergangene Woche vorgeschlagen hatte, lehnte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) aber vorerst ab. Im besagten Landkreis hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen am Montag abend bei 272,8 gelegen. 50 Fälle gelten als kritischer Schwellenwert. Die Beschränkungen gelten vorerst für 14 Tage.

Schmerzhafte Erinnerungen an den Lockdown im Frühjahr kommen zur Zeit bei Pflegebedürftigen und deren Angehörigen hoch. Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, warnte deshalb am Montag vor einer »Isolation um jeden Preis« in den Heimen. »Der Erhalt der Selbstbestimmung ist dringend notwendig. Es darf nicht passieren, dass Menschen entmündigt werden«, sagte Westerfellhaus der Funke-Mediengruppe. »Es gab im Frühjahr auch Bewohnerinnen und Bewohner, die gesagt haben, ich will keinen sehen, ich habe Angst. Das gilt es genauso zu respektieren wie den Wunsch derjenigen, die sagen, die Kontakte zu meinen Angehörigen sind mir sehr wichtig.«