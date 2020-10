Ermittlungen: Busfahrer rief Schüler auf, Masken abzulegen

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa Für manche Menschen Projektionsfläche für alle Übel des Spätkapitalismus: Der Mund-Nasen-Schutz

Sömmerda/Erfurt. Die Polizei ermittelt gegen einen Busfahrer, der Schüler im Kreis Sömmerda in Thüringen aufgefordert hatte, ihren Mund-Nasen-Schutz abzulegen. Die Ermittlungen gegen den 38jährigen liefen wegen Nötigung, sagte eine Polizeisprecherin am Montag auf Anfrage. Der Mann hatte Ende September ein Video in einem Schulbus gedreht und im Internet hochgeladen.

Darauf ist zu hören, wie er die Kinder aufforderte, ihre Masken abzulegen und so ein »bundesweites Zeichen« zu setzen. Der Mann behauptete, dass zwei Kinder durch das Tragen von Masken gestorben seien. Die Diskussion um die Gefahr des Kindeswohles durch Tragen von Masken war durch mehrere Falschmeldungen in sozialen Netzwerken entfacht worden.

Die Verwaltungsgesellschaft des ÖPNV Sömmerda erklärte indes, dass sie sich von dem Fahrer wegen »einiger Ungereimtheiten« getrennt habe. Es sei einfach unmöglich, wenn Erwachsene die Kinder in Zwiespalt brächten, teilte das Unternehmen mit. Der Fahrer sei erst im September eingestellt worden. (dpa/jW)