Beherbergungsverbote: Spahn fordert einheitliche Linie

Fabrizio Bensch/Reuters pool/dpa

Berlin. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) fordert im Kampf gegen das Coronavirus ein bundesweit einheitliches Vorgehen bei Beherbergungsverboten für Reisende aus inländischen Risikogebieten. »Wenn es um Mobilität geht und keine einheitlichen Regeln da sind, dann (…) untergräbt das Akzeptanz«, sagte Spahn am Montag bei einer Videokonferenz. Deswegen sei es wichtig, am Mittwoch auf eine einheitliche Linie und Herangehensweise mit den Ministerpräsidenten der Länder zu kommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs wollen dann erneut bei einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen in der Coronapandemie beraten. Der Minister wies darauf hin, dass die Regel in vielen Bundesländern schon seit Juli gelte. Es sei zunächst nur keiner nennenswert über den Wert von 50 gekommen, jetzt aber schon. 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist der Schwellenwert für verschärfte Coronamaßnahmen, auf den sich die Länder vor mehreren Monaten verständigt hatten.

Die meisten Bundesländer hatten am vergangenen Mittwoch beschlossen, dass Bürger aus Orten mit sehr hohen Infektionszahlen bei Reisen innerhalb von Deutschland nur dann beherbergt werden dürfen, wenn sie einen höchstens 48 Stunden alten negativen Coronatest vorlegen können. Greifen soll dies für Reisende aus Gebieten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Düsseldorf überschritt diese Warnstufe am Montag: Ein Wert von 54,8 sei erreicht worden, teilte die Stadt am Nachmittag mit. Zuvor hatten bereits acht nordrhein-westfälische Städte – darunter Köln und Essen – sowie zwei Kreise laut Robert-Koch-Institut den Schwellenwert überschritten. (dpa/jW)