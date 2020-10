Kreuzworträtsel

Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis Mittwoch, 21. Oktober, an junge Welt, Torstraße 6, 10119 Berlin, oder per E-Mail an ­­redaktion@jungewelt.de verlosen wir zweimal das Buch: »Die Straße in die Stadt«, ein Roman von Natalia Ginzburg, erschienen bei Wagenbach.

Das Buch »Katze, Kind und Katastrophen« von Kinky Friedman, erschienen in der Edition Tiamat, haben gewonnen: Marion Hartl aus Landshut und Detlef Karow aus Berlin.