Präzedenzfall in Spanien

Sergio Perez /REUTERS Protest zum Internationalen Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen im November 2019 in Spaniens Hauptstadt Madrid

Wenn im Fall eines Femizids in Spanien ­festgestellt wird, dass Behörden ­versagt oder die Gefahr nichts ernstgenommen haben, ­können sie ­künftig dafür haftbar gemacht ­werden – zumindest, wenn das Opfer in Spanien Angehörige hat, die die Sache nicht auf sich beruhen lassen.

Das ergibt sich aus einem Präzedenzurteil, über das am Mittwoch die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Im Fall einer von ihrem Ehemann ermordeten Frau hat demnach der Nationale Gerichtshof in Spanien das Innenministerium in Madrid zu einer Geldstrafe verurteilt. Die Familie der Verstorbenen solle 180.000 Euro erhalten, weil die Polizei ein Ansuchen der Frau um polizeilichen Schutz nicht ernstgenommen hatte, teilte das Gericht am Mittwoch mit. Es kritisierte, dass die spanische Polizei Guardia Civil zu wenig Sensibilität für »das Problem der geschlechtsspezifischen Gewalt« gezeigt habe. Weil die Polizei der Frau unzureichenden Schutz gewährt habe, sollen die Eltern der Ermordeten jeweils 20.000 Euro und ihre beiden Kinder jeweils 70.000 Euro erhalten. Die Frau hatte im September 2016 die Polizei in der südspanischen Stadt Sanlúcar la Mayor um Schutz vor den Misshandlungen durch ihren Ehemann gebeten. Ihr Antrag wurde abgelehnt, da der Mann nicht vorbestraft war und die Beamten ihn nicht als gefährlich einstuften. Im darauffolgenden Monat erstach der Mann seine Frau vor den Augen der Kinder.

Seit einem Fall im Jahr 1997, bei dem eine Frau von ihrem Mann misshandelt und verbrannt wurde, nachdem sie mehrfach erfolglos die Polizei um Hilfe gebeten hatte, gibt es in Spanien mehrere Programme zur Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt. 2004 verabschiedete das Parlament ein Gesetz, das Opfern von geschlechtsspezifischer Gewalt kostenlosen Rechtsbeistand gewährt und es Staatsanwälten ermöglicht, ohne eine Anzeige des Opfers Anklage zu erheben.

Zudem gibt es in Spanien Handlungsprotokolle, um Frauen zu schützen, denen häusliche Gewalt droht. Vorgeschrieben sind die Art des Umgangs mit den Opfern, die Identifizierung der Delikte als Geschlechtergewalt (Violencia de género), die Einstufung des Gefährdungsgrads und die Weiterleitung an spezialisierte Untersuchungsrichter, die je nach Gefährdungsgrad innerhalb von kürzester Zeit Präventionsmaßnahmen wie ein Näherungsverbot für den mutmaßlichen Täter oder im Extremfall sogar Personenschutz rund um die Uhr für das Opfer erwirken. (AFP/jW)