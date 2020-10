Protest gegen Deindustrialisierung

Daniel Karmann/dpa Solidarisches Band: IG Metaller organisieren Menschenkette gegen Streichkonzert in bayerischer Industrie (Nürnberg, 15.10.2020)

Arbeitsplatzvernichtung, Werksschließung: Die Südstadt in Nürnberg droht zu einer Industriebrache zu werden. Für Beschäftigungssicherung und Standorterhalt mobilisierte die bayerische IG Metall (IGM) in dieser Woche mit zahlreichen Aktionen ihre Mitglieder. Am Donnerstag war die fränkische Metropole Schwerpunkt.

Rund 2.500 Beschäftigte versammelten sich mit Angehörigen zu einer Menschenkette durch Nürnbergs Süden, das »industrielle Herz« der Stadt, sagte Roland Wehrer, 2. Bevollmächtigter der örtlichen IGM, gleichentags im jW-Gespräch.

Der Protest wird bayernweit organisiert: Die IGM hatte unter dem Motto »Fairwandel statt Zukunftsangst« zu 75 Aktionen in 150 Betrieben, in denen 15.000 Menschen beschäftigt sind, aufgerufen. »Die bayerische Industrie hat den Wandel zu klimafreundlichen Technologien verschlafen. Jetzt sollen die Beschäftigten bluten«, wird der Chef des IGM-Bezirks Bayern, Johann Horn, in einer am Mittwoch verbreiteten Mitteilung zitiert. Es gehe darum, die Branchen ökologisch und sozial weiter-, aber nicht abzuwickeln.

Die Betroffenen seien kämpferisch gestimmt, so Wehrer, »alles andere als geknickt.« Nicht nur das: Die Bereitschaft aktiv zu werden sei größer als anfangs erwartet. Denn für viele geht es um nichts weniger als die berufliche Existenz. »Unter dem Strich stehen allein in Nürnberg etwa 4.000 Jobs zur Disposition.« Nicht irgendwelche Beschäftigungsverhältnisse, sondern klassische Industriearbeitsplätze. Konkret: Am Nürnberger Standort von MAN soll etwa ein Drittel der Stellen gestrichen werden, das sind mehr als 1.300. Im Siemens-Werk sollen es gut 350 sein, und der Automobilzulieferer Continental will seine Produktion in Nürnberg komplett stillegen.

Vom Prozess der Deindustrialisierung ist der Ballungsraum Nürnberg-Fürth-Erlangen besonders stark betroffen. Aber auch in anderen Regionen des Freistaats gingen Arbeiter mit ihren Familien auf die Straßen. Bei Bosch in Bamberg marschierten am Mittwoch 300 Beschäftigte in einem Demozug über das Betriebsgelände zu einer Kundgebung vor das Werkstor. Und vor der Zentrale des Automobilzulieferers Schaeffler in Herzogenaurach demonstrierten Hunderte gegen den geplanten Abbau von 1.200 Stellen. Es werde nicht bei der Aktionswoche bleiben, versicherte Bezirksleiter Horn. »Wir machen weiter Druck.«