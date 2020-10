Parlament diskutiert Coronapolitik

Mohssen Assanimoghaddam/dpa Reisefreiheit demnächst Thema im Bundestag: Touristen warten am Fährhafen von Harlesiel auf die Abfahrt der Fähre zur Insel Wangerooge (27.6.2020)

Mit der wachsenden Zahl der Coronainfektionen nimmt auch die Debatte um den Umgang mit der Pandemie Fahrt auf. Am Donnerstag kündigte Ralph Brinkhaus, Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, an, dass das Parlament in der nächsten Sitzungswoche, die am 26. Oktober beginnt, über die Maßnahmen der Regierung debattieren solle. Zuvor hatte Dietmar Bartsch, Kochef der Linksfraktion im Bundestag, genau diese Beteiligung des Bundestags und der Landesparlamente eingefordert. »Wenn Anticoronamaßnahmen Grund- und Freiheitsrechte einschränken, dürfen sie nicht nur im Kanzleramt, sondern müssen auch in den Parlamenten diskutiert und entschieden werden«, konstatierte er gegenüber der Welt. Zugleich warf Bartsch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine Verunsicherung der Bevölkerung vor: »Wer wie die Bundeskanzlerin Beschlüsse verkündet und gleichzeitig das Signal sendet, diese reichen nicht aus, verunsichert in einer sehr komplizierten Lage die Menschen zusätzlich«.

Am Mittwoch hatten sich die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder auf eine Reihe von verschärften Maßnahmen der Pandemiebekämpfung verständigt. So soll es künftig zu erweiterten Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum und bei privaten Zusammenkünften kommen. Zugleich soll die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ausgeweitet werden. Größere Feiern, die unter anderem für den Anstieg der Infektionszahlen verantwortlich gemacht werden, sollen durch Sperrstunden für Gastronomiebetriebe unter Kontrolle gebracht werden. Sowohl die Bundeskanzlerin als auch die zuständigen Fachminister gehen jedoch davon aus, dass weitere Beschränkungen des öffentlichen Lebens nötig werden könnten.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz sprach sich für weitergehende Maßnahmen zum Schutz von Risikogruppen aus. »Die schärferen Regeln für Coronahotspots können hier nur ein erster Schritt sein. Denn wie die wenigen Beamten der Ordnungsämter das überwachen sollen, bleibt offen«, sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch am Donnerstag gegenüber dpa.

Politische Auseinandersetzungen und Unverständnis in weiten Teilen der Bevölkerung resultieren im Augenblick vor allem aus den Beherbergungsverboten. Am Donnerstag gab der Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg einem Eilantrag gegen das Beherbergungsverbot in dem Bundesland statt. Dort galt bisher, dass Reisende aus anderen Teilen der Bundesrepublik, in denen binnen einer Woche über 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner festgestellt wurden, nicht in Baden-Württemberg nächtigen dürften. Diesen Eingriff in die Freizügigkeit wertete das Gericht als unverhältnismäßig.