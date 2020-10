Guantanamo: US-Kommandeur zu zwei Jahren Haft verurteilt

Brennan Linsley/AP Photo

Washington. Ein früherer Kommandeur des US-besetzten Marinestützpunkts Guantanamo Bay auf Kuba ist nach dem Tod eines Zivilisten zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Bundesrichter in Jacksonville im Bundesstaat Florida verhängte die Strafe gegen den pensionierten Offizier John Nettleton wegen Falschaussage und Justizbehinderung, wie die US-Justiz am Freitag mitteilte. Ein ziviler Mitarbeiter des Stützpunktes, auf dem sich ein US- Foltergefangenenlager befindet, war Anfang 2015 tot vor der Küste geborgen worden. Zuvor hatte der 42jährige sich mit Nettleton gestritten. (AFP/jW)