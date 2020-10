Perfide Täter-Opfer-Umkehr

David Young/dpa Gegendemonstration zum Naziaufmarsch am 1. Mai 2019 in Duisburg

Die Duisburger Justiz geht erneut gegen örtliche Antifaschisten vor. Wie das Bündnis »Duisburg stellt sich quer« vor wenigen Tagen mitteilte, hat die Staatsanwaltschaft Verfahren gegen mehrere Nazigegner eröffnet. So wird unter anderem der Sprecher des »Freien Forums Duisburg«, Cebbar Kockaya, kriminalisiert. Gleich in zwei Verfahren soll ihm vor dem Duisburger Amtsgericht der Prozess gemacht werden – am 20. Oktober und am 12. November. In einem Fall wird Kockaya bezichtigt, im Januar 2016 an einem Infostand von »Duisburg stellt sich quer« stadtbekannte Neonazis bedroht und attackiert zu haben. Im zweiten Prozess wird ihm vorgeworfen, im Rahmen von Protesten gegen eine Kundgebung der faschistischen Splitterpartei »Die Rechte«, die am 23. Mai 2019 in der Ruhrgebietsmetropole stattgefunden hatten, »Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte« geleistet zu haben.

Letzteres ist insofern bemerkenswert, als die Polizei selbst nach ihrem damaligen Einsatz schweren Vorwürfen ausgesetzt war. So hatte »Duisburg stellt sich quer« der Polizei vorgeworfen, grundlos protestierende Antifaschistinnen und Antifaschisten mit Faust- und Stockschlägen angegriffen zu haben. Zwei von ihnen mussten damals ins Krankenhaus eingeliefert werden. Einer von ihnen war Kockaya. Er hatte durch die Polizeigewalt Kopf- und Schulterverletzungen erlitten, war in Handschellen zum Krankenwagen geführt und in Anwesenheit von zwei Bereitschaftspolizisten erstbehandelt worden. Der Notarzt setzte sich damals gegen die Einsatzkräfte durch und veranlasste die Einlieferung des Nazigegners in ein örtliches Krankenhaus. Die damals 67jährige Vorsitzende des Duisburger Kreisverbandes der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten (VVN-BdA), Doris Michel, war durch aggressives Geschubse der Einsatzkräfte gestürzt und mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen. Auch sie musste ins Krankenhaus verbracht werden. »Die Duisburger Polizei geht bereits seit Jahren überdurchschnittlich brutal gegen Antifaschistinnen und Antifaschisten vor«, sagte am Dienstag ein Aktivist des »Duisburger Netzwerks gegen rechts«, der anonym bleiben wollte, gegenüber jW. Einmal mehr versuche die Polizei, »mittels einer Art Täter-Opfer-Umkehr« von eigenen Straftaten abzulenken.

Für das Bündnis »Duisburg stellt sich quer« rief deren Sprecherin Sylvia Brennemann am Dienstag gegenüber jW dazu auf, den Prozess »kritisch zu begleiten«. »Hier zeichnet sich ein weiterer justizpolitischer Skandal ab. Daher ist es wichtig, dass viele Menschen ihre Solidarität mit Cebbar Kockaya bekunden«, sagte Brennemann.