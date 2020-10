Nachschlag: Unerzählte Geschichte

Feminismus mag hip sein, aber nicht hip genug für die deutschen Sportredaktionen. Jedenfalls beschleicht einen manchmal das Gefühl, wenn man versucht, sich vernünftig über Frauenfußball zu informieren. Also müssen andere in die Bresche springen: Seit September betreiben vier leidenschaftliche Amateure mit dem Podcast »Legende verloren« Aufklärungsarbeit über »die vergessenen Geschichten des deutschen Vereinsfußballs der Frauen«. In bislang drei Folgen wurde mit Veteraninnen der ersten Bundesligasaison 1990/91 geplaudert, die wahre Schützin des ersten Tores im Oberhaus geklärt und geduldig erläutert, weshalb man heuer nicht 50 Jahre Frauenfußball in Deutschland feiern sollte, sondern eher 100. Nur von den Kickerinnen in der DDR erfährt man leider bislang wenig. Dort wurde schon auf Tore geschossen, als der westdeutsche DFB seinen Vereinen noch verbot, Plätze für Frauenpartien zur Verfügung zu stellen. Noch so eine unerzählte Geschichte. (pm)