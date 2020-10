Wettlauf um Rohstoffe

Christian Charisius/dpa Granulat aus dem Kupferrecycling auf einem Lagerplatz der Aurubis AG am 11. Dezember 2019 in Hamburg

Sind Spezialmetalle das neue Öl? Maros Sefcovic, Vizepräsident der EU-Kommission und seinerzeit noch EU-Energiekommissar, machte sich im November 2018 durchaus Sorgen. Die Kommission richte ihre Aufmerksamkeit stark darauf, die Abhängigkeit der Union von fossilen Brennstoffen zu verringern, äußerte er damals im Interview mit dem Onlineportal Euractiv. Gelinge das, dann werde man künftig andere Rohstoffe benötigen – solche, die für die ökologisch-digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft notwendig seien, für den Bau von Windrädern, E-Autos und einigem mehr. »Wir müssen sehr gut aufpassen«, warnte Sefcovic, »dass die heutige Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas nicht durch eine Abhängigkeit von Lithium, Kobalt, Kupfer und anderen Rohstoffen ersetzt wird.« Geschehe das, dann würden Spezialmetalle tatsächlich »das neue Öl«.

Knapp zwei Jahre später, am 29. September 2020, hat Sefcovic, inzwischen als Kommissions-Vizepräsident für interinstitutionelle Beziehungen zuständig, offiziell die neue EU-Rohstoffallianz vorgestellt. Ihre Aufgabe ist es, die Voraussetzungen zu schaffen, dass die Rohstoffe, die die EU-Industrie für die Energie- und die Digitalwende braucht, stets in ausreichendem Umfang vorhanden sind. Klar scheint, dass neue industrielle Abhängigkeiten entstehen werden: Elektroautos brauchen kein Benzin mehr, dafür aber Lithiumbatterien; Windräder mögen Kohlekraftwerke ersetzen, für ihre Herstellung benötigt man allerdings seltene Erden. Da die kritischen Rohstoffe, Spezialmetalle etwa, überwiegend importiert werden, drohen aus den industriellen Abhängigkeiten politische zu werden – dies jedenfalls, wenn sich die globalen Konflikte verschärfen und die Beziehungen zu den Lieferländern leiden. Das aber ist bekanntlich der Fall.

Einen Überblick über die Lage sowie mögliche Handlungsoptionen hat die EU-Kommission in einem am 3. September vorgelegten »Aktionsplan« skizziert. Darin listet sie zunächst »kritische Rohstoffe« auf – diejenigen, die für die Industrie unverzichtbar sind, bei denen aber Versorgungsrisiken bestehen oder entstehen können. Beispiele: Kobalt wird zu 68 Prozent aus der Demokratischen Republik Kongo eingeführt, die seit vielen Jahren von Krisen und Bürgerkriegen erschüttert wird. Seltene Erden kommen zu 98 Prozent aus China; Bor, das die Halbleiterindustrie benötigt, wird zu 98 Prozent aus der Türkei eingeführt. Die Spannungen zwischen der EU und beiden Ländern nehmen zu, wenn auch aus vollkommen unterschiedlichen Gründen. Die aktuelle Liste der »kritischen Rohstoffe«, die man dem EU-Aktionsplan entnehmen kann, umfasst 30 Materialien: mehr als doppelt soviel wie im Jahr 2011, als Brüssel erstmals eine solche Liste mit damals 14 Materialien publizierte. Diese rasch steigende Zahl ist vielleicht weniger ein Indikator für Sensibilitäten des industriellen Bedarfs als vielmehr für die stark eskalierende globale Rivalität.

Die EU-Rohstoffallianz (European Raw Materials Alliance, ERMA), die die Versorgung sichern soll, ist bei EIT Raw Materials angesiedelt. Das wiederum ist der – in Berlin ansässige – Rohstoffableger des European Institute of Innovation and Technology (EIT), einer EU-Einrichtung, die nach dem Vorbild des berühmten Massachusetts Institute of Technology (MIT) als Innovationsmotor konzipiert wurde. Der EU-Rohstoffallianz anschließen können sich Unternehmen, Verbände, Forschungseinrichtungen und staatliche Stellen; bereits jetzt hat dies eine gut dreistellige Zahl an Organisationen getan. Aus Deutschland nehmen unter anderem der Kupferproduzent Aurubis, Siemens, Heraeus, einige kleinere Firmen, die Wirtschaftsvereinigung Metalle und das Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme an ERMA teil. Aus Frankreich sind Renault sowie das Wirtschafts- und Finanzministerium involviert, aus Italien Fiat-Chrysler. Mit Hyundai (Südkorea), dem US-Chemiekonzern Albemarle und einigen anderen sind auch außereuropäische Unternehmen dabei.

Konkret soll die ERMA Hindernisse in der Rohstoffversorgung identifizieren, Chancen für die Beschaffung entdecken sowie neue Investitionsmöglichkeiten eruieren. Als optimal gilt es dabei, Bodenschätze in der EU zu erschließen, weil dies Abhängigkeiten von außereuropäischen Ländern reduziert. Sofern sich Abhängigkeiten nicht vermeiden lassen, sollen Staaten der westlichen Welt als Lieferanten genutzt werden; explizit genannt werden im EU-»Aktionsplan« Australien und Kanada. »Strategische Partnerschaften« beim Rohstoffbezug sollen außerdem mit einigen Ländern Afrikas und Lateinamerikas geschlossen werden; manche von ihnen – Chile, Brasilien und Guinea beispielsweise – sind traditionell bedeutende Lieferanten der EU. Interesse gibt es in der Union übrigens plötzlich auch an Ländern Südosteuropas, die dem Staatenkartell nicht angehören: Serbien etwa verfügt über ansehnliche Borlagerstätten, Albanien über attraktive Vorräte an Platin. Zugriff auf sie hätte die Union selbstverständlich auch ohne eine serbische oder albanische EU-Mitgliedschaft gern.

Im ersten Schritt wird sich die EU-Rohstoffallianz allerdings vorrangig den seltenen Erden und Magneten widmen. Dabei geht es nicht nur um die Rohstoffversorgung an sich, sondern auch um die Weiterverarbeitung: Die Wertschöpfungskette soll in Zukunft soweit wie möglich in der EU angesiedelt sein. Seltene Erden werden freilich nicht nur für den Bau von Windrädern benötigt, sondern auch für die Rüstungsproduktion. Ist bei den seltenen Erden ein Höchstmaß an »strategischer Autonomie« erreicht, dann wird sich die Rohstoffallianz auch anderen »kritischen Rohstoffen« zuwenden. Die Nachfrage nach seltenen Erden wird bis 2050 mutmaßlich auf das Zehnfache steigen, die Nachfrage nach Kobalt auf das 15- sowie nach Lithium auf das 60fache. Der Bedarf der Industrie an »kritischen Rohstoffen« wächst enorm.