Christian Hartmann/Reuters »Sein ›trauriges Tennis‹ ist vor allem: unangreifbar« (Rafael Nadal am Sonntag)

Rafael Nadal ist seit mehr als einem Jahrzehnt der beste Sandplatzspieler der Welt. Das wird kaum jemand ernsthaft bestreiten. Nadal gilt aber auch nicht ganz zu Unrecht als einer der hoffnungslosesten Hallenspieler der Welt (der Hauptgrund dafür, dass zu den wenigen Dingen, die der 34jährige in seiner Karriere bisher noch nicht gewinnen konnte, die ATP-Finals der besten acht Spieler der Saison gehören; sie werden auch in dieser Quarantänesaison aller Voraussicht nach wieder im November in London stattfinden).

Hatte es also gewichtigen Einfluss auf den Ausgang des Herrenfinals der French Open am Sonntag, dass es das erste in der Geschichte war, das unter geschlossenem Dach, also quasi unter Hallenbedingungen stattfand? Solche Details können mitunter alles entscheiden. Wie sehr hätte sich zum Beispiel Petra Kvitova gewünscht, dass ihr Halbfinale gegen Sofia Kenin am vergangenen Donnerstag bei geschlossenem Dach gespielt worden wäre, statt unter offenem Himmel bei Stürmen, die dafür sorgten, dass die Bälle vom Winde verweht wurden oder versprangen und Geduld und Glück mehr belohnt wurden als kalkuliertes Risiko. Es sollte nicht sein. Kenin gewann 6:4, 7:5 und zog ins Finale ein.

In einem Hallenmatch an jedem anderen Ort der Welt hätte Novak Djokovic gegen Nadal als Favorit gelten müssen. Nicht so auf der Asche des Court Phillipe Chatrier. Wenn das geschlossene Dach irgend etwas bewirkte, dann dass Nadal dort plötzlich noch besser spielte als vielleicht je zuvor. Djokovic konnte unternehmen, was er wollte. Die Bälle regelmäßig mit Präzision bis kurz vor die Grundlinie spielen oder seinen Gegner mit Stoppbällen ans Netz locken, Nadal hatte immer die bessere Antwort. Er gewann den ersten Satz des Finales glatt 6:0. Ein brutales Statement, auch wenn die Sache knapper war als die Zahl suggeriert. Vier der sechs Spiele gingen über Einstand.

Im zweiten Satz musste sich Djokovic erst mal erholen. Er tat, was er am besten kann, wurde grantig – keine gute Taktik gegen die Seelenruhe des neuerdings altersweisen Nadal, den Verfechter des traurigen Tennis für traurige Zeiten. Lediglich der dritte Satz hielt das Versprechen des Hauchs einer Chance für Djokovic. Ihm gelang ein Rebreak zum 3:3, er ging 5:4 in Führung. Nadal schlug gegen den Satzverlust auf, gewann souverän zu 15. In seinem folgenden Aufschlagspiel gelang Djokovic der spektakulärste Ball des gesamten Matches – ein Schmetterball von weit hinter der Gundlinie. Er grinste. Nadal nickte unbeeindruckt. Dieser spektakuläre Smash brachte Djokovic den letzten Punktgewinn in dem Match. Er gab seinen Aufschlag mit einem Doppelfehler ab, Nadal servierte zu null aus und verwandelte seinen ersten Matchball wie zum Beweis seiner Vollkommenheit mit einem As zum 6:0, 6:2, 7:5.

Der altersweise Nadal hat es allen bewiesen. Er ist angriffslustiger geworden und variabler. Sein »trauriges Tennis« ist vor allem: unangreifbar. Bei seinem 13. Gewinn der French Open blieb er ohne Satzverlust. Seine Bilanz in Paris ist ein Rekord für die Ewigkeit: 100 Matches hat er gewonnen, zwei verloren. Mit seinem insgesamt 20. Majortitel schloss er in der Statistik zu einem gewissen Roger Federer auf.

Auch die Damenkonkurrenz sah eine souveräne Siegerin. Die 19jährige Polin Iga Swiatek schlug die Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin im Finale 6:4, 6:1. Zuvor hatte Swiatek, die als 54. der Weltrangliste nach Paris gekommen war, im Achtelfinale bereits Turnierfavoritin Simona Halep 6:1, 6:2 bezwungen.

Das Damentennis bleibt chaotischer und jünger als das der Herren, was nicht unbedingt eine schlechte Sache ist. Allerdings ist WTA-Tour nach diesen herbstlichen French Open so gut wie am Ende.

Während die ATP unter Quarantänebedingungen eine mehr oder minder reguläre europäische Hallensaison zusammengezimmert hat – beginnend in dieser Woche in Köln, ab dem 24.10. mit der Zusage von Djokovic in Wien – stehen für die WTA in diesem Jahr nur noch armselige zwei Turniere auf dem Programm. Theoretisch in der kommenden Woche eines in Ostrava, was von den neuen Quarantänemaßnahmen in Tschechien gefährdet scheint, und in der zweiten Novemberwoche die 30. Ausgabe des legendären Turniers in Linz. Zuwenig zum Leben, zuviel zum Sterben. Ökonomisch sieht es für die Zukunft des Damentennis trotz strahlend junger French-Open-Siegerin düster aus.