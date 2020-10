Schlechte Noten

Den Grundschulen in Deutschland gehen laut Bertelsmann-Stiftung die Musiklehrer aus. Eine Erhebung, welche die neoliberale Stiftung gemeinsam mit dem Deutschen Musikrat und der Konferenz der Landesmusikräte in Auftrag gegeben hat, ergab einen Bestand von rund 17.000 Musiklehrerinnen und -lehrern. Um den in den Lehrplänen der Länder vorgegebenen Umfang an Musikunterricht fachgerecht abzudecken, würden rechnerisch jedoch ca. 40.000 Lehrkräfte benötigt. Im Ergebnis fehlen in den 14 untersuchten Ländern rund 23.000 grundständig ausgebildete Musikpädagogen. (jW)