Kampf gegen Airbnb

Akos Dian »Der Schutz armer Menschen gilt weniger als die Gemütlichkeit der Touristen«: Pressekonferenz zum Start der Kampagne gegen Airbnb am 24. August in Budapest

In den vergangenen Jahren haben sich in vielen europäischen Großstädten verschiedene Initiativen gebildet, die gegen die Wohnungskrise und speziell die negativen Auswirkungen von Kurzzeitmietverhältnissen à la Airbnb kämpfen. Die Immobilienunternehmen und betroffenen Onlineplattformen schlagen zurück – und finden in rechten Regierungen und lokalen Verwaltungen oft willige Partner. Ungarn stellt hierbei keine Ausnahme dar.

Allerdings vollzog die Regierung unter Ministerpräsident Viktor Orban zu Beginn des Sommers eine spektakuläre Kehrtwende in dieser Angelegenheit. Sie verabschiedete ein Gesetz, das den Kommunalverwaltungen das Recht gab, die Anzahl der Tage zu regulieren, an denen Immobilien für kurzfristige Mietzwecke genutzt werden dürfen. Orbans Fidesz-Partei kehrte aber bald wieder zu ihrer ursprünglichen Position zurück, Airbnb und Immobilieneigentümer frei schalten und walten zu lassen.

Zu erklären ist dies damit, dass der Tourismus eine der wichtigsten wirtschaftlichen Säulen des Orban-Systems ist. Das Hotelgewerbe befindet sich fast zur Gänze im Besitz regierungsfreundlicher Oligarchen, während Fidesz-Kumpane auch gut in das Geschäft mit den kurzfristigen Mietverhältnissen eingebunden sind. Die älteste Tochter des Ministerpräsidenten, Rahel Orban, hat Einfluss auf die Gesetzgebung in der Tourismuspolitik, ihr Ehemann ist Eigentümer mehrerer Hotels, früherer Adelspaläste und Yachthäfen am Balaton. Orbans Jugendfreund Lörinc Meszaros ist einer der reichsten Menschen des Landes und Besitzer der größten Hotelkette Ungarns. Präsent sind die Verbündeten des Ministerpräsidenten auch auf den Onlinevermietungsplattformen. So wurde beispielsweise im vergangenen Jahr ein Fidesz-Abgeordneter beim Betrieb einer illegalen Herberge in der Budapester Innenstadt erwischt.

Die ausfallenden Tourismuseinnahmen aufgrund der Coronakrise sorgten im Orban-Umfeld daher für viel Unruhe, und so gab die Regierung Unmengen an Geld aus, um die Hotelindustrie zu subventionieren. Ein Beispiel ist die Kette im Besitz von Meszaros: Im Frühjahr erhielt sie umgerechnet fast 50 Millionen Euro an Zuschüssen, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Gleichzeitig entließ sie Hunderte ihrer Beschäftigten, wie die sozialdemokratische Tageszeitung Nepszava damals berichtete.

Im Mai begann die Hotellobby sich für die Regulierung von Airbnb einzusetzen. Mitte Juli wurde die bereits erwähnte Rechtsvorschrift im Parlament verabschiedet. In Anbetracht der Interessen von Fidesz in beiden Sektoren scheint sich die stärkere der beiden Lobbys bei dem Gesetzentwurf durchgesetzt zu haben. Im Rückblick war es wohl eine Panikreaktion. Seither hat nämlich keine der von Fidesz geführten Kommunen eine neue Regelung bezüglich Airbnb angenommen, während regierungsnahe Medien damit begonnen haben, jene anzugreifen, die sich für strengere Vorschriften einsetzen.

Vor den Kommunalwahlen im vergangenen Oktober hatten die Oppositionsparteien noch die sich verschärfende Wohnungskrise in Budapest auf dem Deckel, und die Regulierung der kurzfristigen Mietverhältnisse stand im Mittelpunkt ihrer Versprechen. Budapests linksliberaler Bürgermeister Gergely Karacsony – einer von Orbans Lieblingsfeinden – setzt sich immer noch dafür ein, dass Wohnungen an maximal 120 Tagen im Jahr kurzzeitvermietet werden dürfen. Bis September hatte er einen Regulierungsvorschlag fertigstellen wollen, ist aber in der Frage nun kaltgestellt, denn laut des von der Regierung verabschiedeten Gesetzes haben die Bezirksbürgermeister in der Sache das letzte Wort. Und die – auch jene der Orban-Opposition, die noch mit linker Rhetorik Wahlkampf betrieben hatten – stellen sich inzwischen auf die Seite von Airbnb. Sie behaupten, dass die Tourismusindustrie in hohem Maße zur Wirtschaft der Stadt beitrage. Und sollte die Anzahl der Tage, an denen eine Wohnung an Touristen vermietet werden darf, begrenzt werden, würde man die Eigentumsrechte grob verletzen.

Widerstand dagegen formierte sich außerhalb des Parlaments: Eine Gruppe junger linker Aktivisten führt seit diesem Sommer die Kampagne »Stop Airbnb« für eine budapestweite Regulierung des Wohnungsmarktes. Die Aktivisten wollen die Entscheidungsträger dazu drängen, eine jährliche Obergrenze von 30 Tagen für Kurzzeitvermietungen einzuführen. Organisiert wird die Kampagne von linken Jugendgruppen und Bewegungen, die sich führ mehr Wohnungsbau engagieren. Sie stützt sich auf ein 15köpfiges Kernteam und die »sozialen Medien«. Laut der Kampagne sind die Mietpreise in der ungarischen Hauptstadt in den vergangenen zehn Jahren um 130 Prozent gestiegen, die Kurzzeitvermietungen hätten immens dazu beigetragen. Ein Beleg dafür sei auch, dass nach der ersten Pandemiewelle die Mieten in Budapest um 15 bis 20 Prozent gesunken sind, vermutlich wegen der fehlenden Touristen.

Wie zu erwarten, gibt es starken Gegenwind. Die medialen Sprachrohre der Regierung werfen den Aktivisten »Bolschewismus« vor. Und es bleibt dabei, dass von Oppositionspolitikern kaum Unterstützung für die Kampagne kommt. Sie bekennen sich – wie Fidesz – zur selben prinzipienlosen, antisozialen Politik in der Wohnungsfrage.