Debakel für Rassisten

Leonhard Foeger/REUTERS Nichts zu lachen: Dominik Nepp (FPÖ) und Heinz-Christian Strache (Team HC Strache) nach der Wahl am Sonntag in Wien

Nach der Hochrechnung des öffentlich-rechtlichen ORF ist die rassistische Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) der größte Verlierer der Wiener Gemeinderatswahl vom Sonntag: Mit ihrem Spitzenkandidaten Dominik Nepp stürzte sie demnach von 30,8 Prozent im Jahr 2015 auf 7,7 Prozent ab. Das offizielle Ergebnis steht noch aus, da die Briefwahlstimmen noch nicht vollständig ausgezählt wurden. Voraussichtlich konnten die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ), die Österreichische Volkspartei (ÖVP), die Grünen und die wirtschaftsliberalen Neos ihren Stimmenanteil erhöhen. SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig wurde nach bisherigen Ergebnissen mit 42,1 Prozent, einem Zugewinn von 2,6 Prozentpunkten, im Amt bestätigt. Für die Liste Links wird es hingegen nicht für den Einzug in den Gemeinderat der österreichischen Hauptstadt reichen.

Vom Wahldebakel der Rassisten konnte am meisten die ÖVP profitieren. Etwa 43.000 der 256.000 FPÖ-Wählerinnen und -Wähler von 2015 wanderten Umfragen zufolge zur Volkspartei um Spitzenkandidat Gernot Blümel. Mit 18,8 Prozent wird diese ihr Wahlergebnis verdoppeln können: Rund ein Drittel ihrer Stimmen kam von den »Freiheitlichen«. Der Großteil der einstigen FPÖ-Unterstützer, mehr als 100.000, zog es vor, nicht zu wählen. Etwa 30.000 wechselten zu den Sozialdemokraten.

Ludwig kann sich nun seinen Koalitionspartner aussuchen. Bis auf die FPÖ, die er bereits im vorhinein ausgeschlossen hatte, wolle er mit allen Parteien Gespräche führen, betonte er am Wahlabend. Auch die Neos kämen dafür in Frage. Die Partei um Spitzenkandidat Christoph Wiederkehr wird mit einem Ergebnis von 7,8 Prozent im Vergleich zu ihrem Erstantritt 2015 wohl leicht dazugewinnen. Allerdings betonte Ludwig in der Nachrichtensendung »ZIB 2«, mit jener Partei in »intensivierte Koalitionsverhandlungen« treten zu wollen, mit der »die stärksten inhaltlichen Schnittmengen« vorhanden sind.

Die Grünen machen indes keinen Hehl daraus, erneut als Juniorpartner in eine »rot-grüne« Koalition eintreten zu wollen. Auch sie werden mit 14 Prozent ihr Ergebnis leicht steigern können. Vor allem waren sie mit der Wiener Vizebürgermeisterin Birgit Heben in den Innenstadtbezirken stark. In den flächenmäßig größeren Außenbezirken tut sich die Partei nach wie vor schwer, Wählerinnen und Wähler von sich zu überzeugen.

Das im Januar gegründete Bündnis Links scheiterte mit etwa zwei Prozent an der Fünfprozenthürde für den Einzug in den Gemeinderat. In den 23 Bezirksvertretungen, die zeitgleich zum Gemeinderat gewählt wurden, konnte Links jedoch höchstwahrscheinlich einige Mandate ergattern. Spitzenkandidatin Anna Svec setzte im Wahlkampf vor allem auf die Themen Arbeit und Wohnen. Ähnlich wie die Grünen konnten sie vor allem in den inneren Bezirken punkten, während sie in den Randbezirken kaum Fuß fassen konnten.

Auch der Exvizekanzler Heinz-Christian Strache, der im Februar bekanntgegeben hatte, noch einmal in Wien kandidieren zu wollen, wird den Einzug in den Gemeinderat aller Voraussicht nach verpassen. 2015 erkämpfte er für seine damalige Wiener FPÖ ein erstaunliches Ergebnis von 30,8 Prozent. Nach der »Ibiza-Affäre«, Spesengeschichten und Parteiausschluss blieben davon für seine neue Liste »Team HC Strache« noch 3,6 Prozent übrig.

Dass der Sieg der SPÖ erwartet wurde, zeigt sich an der Wahlbeteiligung: Die Gefahr von 2015, die Stadt, die seit Ende des Zweiten Weltkriegs als »rote Hochburg« gilt, könnte an die FPÖ verlorengehen, hatte damals Wählerinnen und Wähler beider Parteien mobilisiert. Mit rund 63 Prozent lag die prognostizierte Beteiligung am Sonntag jedoch etwa zwölf Prozentpunkte unter der vom vergangenen Mal. Der Anteil von Nichtwählerinnen und Nichtwählern dürfte damit noch höher sein als der Stimmenanteil für die SPÖ. Insgesamt haben wohl 435.000 der 1.113.011 Wahlberechtigten keine oder eine ungültige Stimme abgegeben, während geschätzte 294.000 für den Wahlsieger votierten. Hinzu kommt, dass rund ein Drittel der in Wien lebenden Menschen gar nicht an den Gemeinderatswahlen teilnehmen durften, weil sie nicht im Besitz einer österreichischen Staatsbürgerschaft sind.