Mit Kompromissformeln

Christoph Soeder/dpa Kündigt bereits vor Beginn der dritten und entscheidenden Tarifrunde im öffentlichen Dienst Zugeständisse an: Verdi-Vorsitzender Frank Werneke (Berlin, 30.9.2020)

Die Szene wirkt leger. Frank Werneke stützt seinen rechten Ellbogen auf die Brüstung des Balkons der Berliner Verdi-Zentrale, im Hintergrund Bürokomplexe und Baukräne. Ein Lokaltermin mit Fotoshooting für die Tageszeitung Die Welt. Interviewthema: Tarifstreit und Warnstreiks im öffentlichen Dienst. »Da sich die Arbeitgeber bislang überhaupt nicht bewegt haben, bleibt uns doch gar nichts anderes übrig, als mit Warnstreiks Druck zu machen«, sagte der Gewerkschaftsvorsitzende in der Montagausgabe des Springer-Blatts. Er deutet aber auch Kompromissbereitschaft an. Dazu gleich.

Die ersten beiden Tarifrunden waren ergebnislos geblieben. Bundesinnenministerium und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hatten sich geweigert, ein verhandelbares Angebot vorzulegen. Es geht um die Arbeitsbedingungen von rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten und 200.000 Beamten. Zur Erinnerung: Verdi und der Beamtenbund fordern für diese Beschäftigte von Bund und Kommunen 4,8 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 150 Euro mehr pro Monat, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Nun scheint etwas Bewegung vor der dritten und entscheidenden Tarifrunde am 22. und 23. Oktober gekommen zu sein. Ausgelöst durch Wernekes Auskunftsfreude. »Wir sind mit absolut realistischen Forderungen unterwegs, und am Ende werden wir mutmaßlich nicht mit 4,8 Prozent abschließen«, prognostiziert er gegenüber Die Welt. Selbst das Unterbieten der 150 Euro Mindestbeitrag, den Werneke als Schwerpunktforderung für die kommenden Gespräche nennt, scheint denkbar: »Am Ende wird ein Kompromiss stehen.«

Medienberichten zufolge will die Gegenseite Ende der Woche das geforderte Gesprächsangebot vorlegen. »Das wird der Fall sein«, sagte eine VKA-Sprecherin am Montag auf jW-Nachfrage. Aber: Ob dies tatsächlich bereits am Freitag geschehe, hänge unter anderem von den Ergebnissen der parallellaufenden Sondergespräche für die Beschäftigten der Sparkassen und im Gesundheitswesen ab. Mehr Details wollte die Sprecherin nicht nennen.

Gestreikt wird weiter, daran hält Werneke fest. Und nein, Arbeitskampfmaßnahmen seien überhaupt nicht aus der Zeit gefallen, sagte er den Interviewern, um im selben Atemzug einen halben Rückzieher zu machen: »Wir streiken sehr dosiert.«