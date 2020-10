Haftstrafe für Beschuldigten im Missbrauchskomplex

Oliver Berg/dpa Der Angeklagte (r) im Kölner Gerichtssaal (6.10.2020)

Köln. Das Kölner Landgericht hat den zentralen Beschuldigten im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Das Gericht ordnete für den Angeklagten Jörg L. am Dienstag zudem die anschließende Sicherungsverwahrung an. Der 43jährige wurde in insgesamt 51 Fällen für schuldig befunden. L. waren in dem Prozess Dutzende Fälle des schweren sexuellen Missbrauchs, der Vergewaltigung und der Herstellung von Kinderpornografie zur Last gelegt worden.

In dem Missbrauchskomplex, der durch die Ermittlungen gegen L. aufflog, gibt es nach Angaben der Staatsanwaltschaft Köln derzeit 201 Tatverdächtige. Er ist eine von drei großen Missbrauchsserien, die in den vergangenen eineinhalb Jahren in Nordrhein-Westfalen bekannt geworden sind. (AFP/jW)