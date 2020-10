Neues Bekenntnis zum Stopp der Waffenlieferungen nach Libyen

Michael Kappeler/dpa Die Staats- und Regierungschefs vor dem Libyen-Gipfel in Berlin am 19. Januar

Berlin. Fast neun Monate nach dem Berliner Libyen-Gipfel haben die Teilnehmer ihr Versprechen erneuert, die Einmischung von außen in den Krieg in dem nordafrikanischen Land zu beenden. In der Abschlusserklärung einer Nachfolgekonferenz zu dem Gipfel bekannten sich am Montag 19 Länder und vier internationale Organisationen zu den Gipfelbeschlüssen, die unter anderem eine Umsetzung des seit 2011 geltenden Waffenembargos für Libyen vorsehen. »Es gab eine breite Übereinstimmung, dass die wiederholten Verletzungen des Waffenembargos der Vereinten Nationen umgehend eingestellt werden müssen«, heißt es darin.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Außenminister Heiko Maas (SPD) hatten am 19. Januar in Berlin fast alle Staaten an einen Tisch gebracht, die den Libyen-Krieg mit Waffen und Kämpfern befeuern. Zu der vereinbarten Umsetzung des Waffenembargos kam es aber bis heute nicht. Immer noch wird militärische Ausrüstung in das Land geliefert.

Die von UN-Generalsekretär António Guterres und Maas geleitete Nachfolgekonferenz fand per Videoschalte statt. Die Teilnehmerzahl erhöhte sich im Vergleich zum Januar. Damals waren nur 16 Staaten und internationale Organisationen dabei. (dpa/jW)