Bundesregierung plant schärfere Quarantäneregeln

Kay Nietfeld / dpa POOL / dpa Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag in Berlin

Berlin. Ab dem 15. Oktober dürften offenbar schärfe Quarantäneregeln für Einreise aus Risikogebieten nach Deutschland gelten. Das sogenannte Coronakabinett der Bundesregierung werde vermutlich drei Tage zuvor die neue Musterquarantäneverordnung auf den Weg bringen, berichteten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe am Montag vorab unter Berufung auf Regierungskreise. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Montag in Berlin, die kommende Woche werde »erhebliche Veränderungen und Beschlüsse bringen«.

»Zielpunkt« sei der 15. Oktober, wenn die neuen Maßnahmen in Kraft treten sollen. Konkrete Entscheidungen seien am Montag lediglich vorbereitet worden, so Seibert. Es sei unter anderem über eine Musterquarantäneverordnung beraten worden, mit der die Quarantäne bei einem negativen Test von zehn auf fünf Tage verringert werden könne. Außerdem sei es um die Teststrategie gegangen. Momentan gebe es mehr als eine Million Coronatests pro Woche. Zudem solle ab 1. November eine »digitale Einreiseanmeldung« geben – dadurch sollen die Daten von Einreisenden auf digitalem Weg direkt an die Gesundheitsämter weitergegeben werden. Darüber hinaus plant das Bundesgesundheitsministerium den massenhaften Einsatz neuer Coronaschnelltests.

Auch künftig wird es bei den Anti-Corona-Maßnahmen unterschiedliche Regelungen von Bundesland zu Bundesland geben. Das Bundesgesundheitsministerium strebt zwar nach Angaben eines Sprechers mit der geplanten Musterverordnung einen »möglichst bundeseinheitlichen Regelungsrahmen« an; allerdings könnten die Länder weiterhin eigene Vorgaben erlassen. (Reuters/AFP/jW)