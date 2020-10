Hengelo. Weltmeisterin Sifan Hassan hat den 10.000-Meter-Europarekord der Britin Paula Radcliffe pulverisiert. Beim Leichtathletikmeeting in Hengelo gewann die 27 Jahre alte Niederländerin, die in Äthiopien geboren wurde, am Sonnabend in 29:36,67 Minuten. Fast die Hälfte der 25 Runden lief sie allein. »Es war ein sehr schwieriges Rennen, weil es so kalt und nass war«, erklärte sie anschließend. Fast 25 Sekunden blieb Hassan unter dem Europarekord, den Radcliffe 2002 bei der EM in München aufgestellt hatte (30:01,09). Den Weltrekord hält die Äthiopierin Almaz Ayana mit 29:17,45 Minuten seit Olympia 2016 in Rio de Janeiro. (sid/jW)