Kiew. Die deutsche Nationalelf ist am Sonnabend in ihrem siebten Nations-League-Spiel zum ersten Sieg gekommen. 2:1 gewann die DFB-Auswahl in Kiew gegen eine stark geschwächte ukrainische Mannschaft, die 14 Ausfälle, größtenteils durch Corona bedingt, zu verkraften und wenige Tage zuvor gegen Frankreich mit 1:7 verloren hatte. Bei der anschließenden Pressekonferenz wurde Bundestrainer Joachim Löw gefragt, wie er die zuletzt recht heftige Kritik an seinem Team aufgenommen habe: »Jeder kann Kritik äußern. Aber ich stehe über den Dingen.« (sid/jW)