Neu erschienen

In der Oktoberausgabe der »Tribüne für Kommunisten, Sozialisten und andere Linke« untersucht Ulrich Sommerfeld die doppelten Standards der deutschen Außenpolitik am Beispiel von Syrien und China. Hartmut König stellt Überlegungen zur Gefahr eines Atomkriegs vor, Hans-Peter Slodowski erläutert, dass Rüstungskontrolle heute auf neue Konstellationen zwischen den großen Militärmächten stößt. Zbigniew Wiktor analysiert den Kapitalismus in Polen, Uli Jeschke befasst sich aus Anlass des Falls Nawalny mit chemischen Kampfstoffen. Dokumentiert wird ein Artikel aus Monthly Review zum »Untergang des US-Fracking-Öls«. Heinrich Niemann erläutert DDR-Erfahrungen beim Infektionsschutz. Kurt Laser erinnert an den Erfolg der NSDAP bei den Reichstagswahlen 1930. Edeltraut Felfe hat die »Stadt der Blinden« des portugiesischen Kommunisten und Literaturnobelpreisträgers José Saramago wiedergelesen. (jW)

Die »Zeitschrift für marxistische Theorie und Praxis« legt in einem längeren redaktionellen Artikel Positionen zum Verhältnis von Ökologie, Postwachstumswirtschaft und Marxismus dar. Dieser Frage geht auch ein Literaturbericht nach. Ein weiterer Beitrag warnt vor erhöhter Kriegsgefahr. Fortgesetzt wird die Serie »Wie der Kommunismus nach China kam«. (jW)

Die Monatszeitschrift der Kommunistischen Plattform der Partei Die Linke dokumentiert einen Antrag der KPF, von Cuba Sí und anderen an den bevorstehenden Erfurter Parteitag (»Frieden mit Russland ist Deutschlands Pflicht!«) sowie eine Rede von Lühr Henken zum Antikriegstag. Moritz Hieronymi kommentiert den Zustand der Linkspartei (»Außenpolitische Vakua und die Friedensfrage«), Günter Herlt schreibt über »Aufmischer und Einmischer in Belarus«. Friedrich Wolff widmet der DDR einen »Nachruf«: »Kind, Kämpfer und Opfer des Kalten Krieges«. Reinhard Junge erinnert sich an »das Land, das den Frieden hütete«. Jochen Traut plädiert für »Sachlichkeit im Umgang mit unserer Geschichte«. (jW)

