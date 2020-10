Die große Ernüchterung

Mary Cybulski/Tobis Filmverlag »Heldenhafter Ermüdungskampf«: Farmer Wilbur Tennant (Bill Camp, l.) und Rob Bilott (Mark Ruffalo)

Teflon ist ein Material, an dem Wasser und Fett abperlen. Über Jahrzehnte galt das auch für Skandale, die mit seiner Herstellung verbunden waren. Der US-amerikanische Vorzeigekonzern Dupont produzierte die Antihaftbeschichtung für Bratpfannen, ließ das goldene Konsumzeitalter in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts damit heller strahlen. Dass der Chemieriese durch die Abfallstoffe ganze Landstriche vergiftete und tödliche Krankheiten bei Menschen und Tieren verursachte, hat er lange erfolgreich verschleiert.

Bis Anwalt Rob Bilott (Mark Ruffalo) als zäher Einzelkämpfer das Mandat eines Farmers aus West Virginia annahm, dessen gesamte Viehherde verseuchtem Wasser zum Opfer gefallen und der selbst an Krebs erkrankt war. Bilott legte sich, kurz gesagt, mit dem System an, das nicht nur korrupt ist. Seine führenden Vertreter verlassen sich darauf, Opfer einzuschüchtern und finanziell auszubluten, bis sie aufgeben. Doch Bilott gibt nicht auf, auch wenn ihn seine Kollegen verlachen und seine Karriere passé ist – als Wirtschaftsanwalt war er die längste Zeit für Firmen wie Dupont tätig.

Intellektuelle Arbeit

Todd Haynes neuer Film »Vergiftete Wahrheit« (»Dark Waters«) erzählt die Geschichte dieses heldenhaften Ermüdungskampfes auf geduldige, fast stoische Art und Weise. Er folgt Bilotts Autobiographie und einem Artikel im New York Times Magazine: eine David-gegen-Goliath-Story in der Tradition von »Erin Brockovich«, aber eine, die ohne jeden Glamour auskommt, deren Erzählhaltung der Bescheidenheit ihrer Hauptfigur entspricht: Geduldig und besessen arbeitet sich Bilott durch Aktenberge, die ganze Lagerräume füllen, um den Machenschaften des Chemiegiganten auf die Spur zu kommen. Je tiefer sich der Anwalt in die Materie hineinwühlt, desto mehr wächst seine Empörung.

In weiten Teilen verzichtet der Film darauf, die Handlung dramatisch zuzuspitzen. Das ist gut so, auch wenn es etwas auf Kosten des Unterhaltungswerts geht, denn so öffnet sich der Blick auf einen Gesetzgebungs- und Justizapparat, der in erster Linie Kapitalinteressen schützt. Je länger sich die jahrzehntelangen Gefechte in Gerichtssälen und Gremien hinziehen, desto größer wird beim Zuschauen die Ernüchterung. Zu den dramaturgischen Besonderheiten dieses Films des großen Ästheten Haynes (»Velvet Goldmine«, »Far from Heaven«, »I’m not There«) gehört, dass Bilott niemanden hat, mit dem oder der er den Fortgang des Falles bespricht. So leistet »Dark Waters« Bemerkenswertes bei der Inszenierung intellektueller Arbeit – Dokumente auswerten, Experten interviewen, Internetrecherche in der Ära vor Google. Tim Robbins bleibt als graue Eminenz der Anwaltsfirma eher im Hintergrund, und Anne Hathaway spielt als vorwurfsvolle Ehefrau eine Rolle, die undankbarer nicht sein könnte und leider seltsam anachronistisch wirkt.

Strukturen der Macht

Das Beruhigende an Filmen wie diesem ist ja, dass wir sie im Geiste der Vergangenheit zurechnen und uns der Illusion hingeben, die nötigen Vorschriften wären spät, aber immerhin doch irgendwann erlassen worden. Dies ist mitnichten so, da muss man sich nur das Ausmaß der aktuellen ökologischen Katastrophen und die Regelmäßigkeit vergegenwärtigen, mit der Wirtschafts- gegen Umweltinteressen durchgesetzt werden. »Vergiftete Wahrheit« bezieht sich eben nicht auf die Historie, sondern auf Strukturen der Macht, und das macht den Film so überzeugend. Mit einer entsprechend nüchternen Nachricht wartet dann auch der Nachspann auf: Da der fragliche Giftstoff nicht abgebaut wird, tragen ihn 99 Prozent aller Lebewesen auf der Erde im Körper. Standardisierte Grenzwerte der US-Umweltbehörde für die Teflonproduktion gibt es bis heute nicht. Rob Bilott kämpft immer weiter.