Im Zeichen der Pandemie

Bodo Schackow/dpa Trotz Pandemie konnten in Plauen viele Delegierte am Parteitag des sächsischen Landesverbandes teilnehmen

Klassenkämpferische Töne waren am Sonnabend auf dem Parteitag des sächsischen Landesverbandes von Die Linke zu hören. Die Coronakrise habe zu den »stärksten Verteilungskämpfen seit 30 Jahren geführt«, konstatierte der Kovorsitzende Stefan Hartmann vor den rund 150 Delegierten im vogtländischen Plauen. Viele Menschen verdienten weniger oder stünden vor der Entlassung, während das Vermögen einiger weniger »unvorstellbare Ausmaße« angenommen habe. Ähnliche Sätze waren am Wochenende in Sachsen-Anhalt und Bayern zu vernehmen, wo ebenfalls Delegierte auf Landesparteitagen zusammenkamen.

Die Antwort des sächsischen Landesverbandes auf die Krise war die im Leitantrag formulierte Forderung nach einem Lastenausgleich, der vor allem die Vermögenden heranzieht. Die Wirtschaft müsse entlang sozialer und ökologischer Kriterien umgebaut werden. Weiter heißt es, die Pandemie habe »weltweit eine Krise des Kapitalismus ausgelöst«. Der »Lokomotive Kapitalismus« gehe der Dampf aus. In ihrem Beschluss spricht sich Die Linke in Sachsen dafür aus, dass »Wirtschaftsförderung nicht mehr stur auf Wachstum setzen, sondern öffentliche Aufträge konsequent an Nachhaltigkeitskriterien ausrichten« müsse.

Auch die Landeskovorsitzende Susanne Schaper, die am Sonntag in Chemnitz beim zweiten Wahlgang der Oberbürgermeisterwahl antrat (siehe jW vom Freitag), forderte eine gerechte Verteilung der Krisenlasten. Die Pandemie habe die Untauglichkeit neoliberaler Politik offengelegt. Es sei keine Option, das Gesundheitssystem auf Profite zu trimmen sowie den Raubbau an der Umwelt fortzusetzen und zuzuschauen, »wie die Gerechtigkeitslücken immer größer werden«, so Schaper. Von einem »rötlichen Silberstreif am Horizont« sprach die Landeschefin mit Blick auf verbesserte Umfragewerte ihrer Partei in Sachsen. Erst im vergangenen Jahr war Die Linke bei der Landtagswahl von 18,9 Prozent im Jahr 2014 auf 10,4 Prozent abgestürzt.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow befasste sich als Gastredner ebenfalls mit der Pandemie. Die Coronakrise habe aufgezeigt, »was vor der Krise schon falsch gelaufen ist«, sagte der Linke-Politiker. So brauche es keine »börsennotierten Klinikkonzerne«, die nur auf Rendite aus seien und »Kliniken sammeln wie andere Briefmarken«. Ramelow votierte für eine gemeindenahe Versorgung, wie es sie in der DDR gegeben habe.

Der Parteitag in Plauen war als sogenannter »Hybridparteitag« organisiert. Etwa 85 Delegierte saßen zu Hause am Computer und verfolgten die Reden im Livestream, knapp 70 Frauen und Männer waren im Saal anwesend.

Mit den Folgen der Coronakrise befasste sich am Sonnabend auch der bayerische Linke-Landesverband bei seinem Parteitag in Erlangen. Die 180 Delegierten beschlossen laut dpa einstimmig einen Leitantrag, in dem das Coronakrisenmanagement von Bund und Ländern kritisiert wird. Es gehe zu Lasten der Menschen mit geringen Einkommen, während Konzerne Milliardenhilfen bekämen. Der scheidende Parteichef Bernd Riexinger forderte in Erlangen mehr Augenmerk für soziale Gerechtigkeit. Der Parteitag wählte die Nürnberger Kommunalpolitikerin und Lehrerin Kathrin Flach Gomez zur neuen Landessprecherin und Nachfolgerin von Eva Bulling-Schröter, die auf eine erneute Kandidatur verzichtet hatte. Wiedergewählt als Landessprecher wurde der Münchner Medienwissenschaftler Ates Gürpinar.

Auf dem dritten Linke-Parteitag am Wochenende stellte der Landesverband von Sachsen-Anhalt am Sonntag in der Stadt Schönebeck die Weichen für die Landtagswahl im Juni 2021. Im Entwurf eines Leitantrags hieß es, Die Linke nehme zur Kenntnis, »dass bei der SPD der Wunsch, sich aus den Fesseln der CDU zu befreien, deutlich stärker ausgeprägt ist als in den vergangenen Jahren«. Die Linke wolle den Dialog mit SPD und Bündnis 90/Die Grünen fortsetzen, um neue Mehrheiten in Sachsen-Anhalt zu ermöglichen. Landeschef Stefan Gebhardt bezeichnete die »schwarz-rot-grüne« Landesregierung als »Gurkentruppe«, wie die Mitteldeutsche Zeitung berichtete.