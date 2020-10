»Es geht um viel Geld für die Stadt«

Axel Heimken/dpa Haus der Warburg-Bank in Hamburg

Viel steht derzeit auf dem Spiel für Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Während er demnächst im Bundestag vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss, kurz PUA, zu den Machenschaften rund um den Wirecard-Konzern aussagen muss, machte die CDU in der Hamburgischen Bürgerschaft den Weg frei für einen Ausschuss, der den Skandal um die Warburg-Bank beleuchten soll. Um welchen Fall geht es in der Hansestadt?

Warburg hat jahrelang illegale »Cum-Ex«-Deals abgewickelt. Spätestens seit 2016 wusste die Stadt, dass daraus Ansprüche in Höhe von rund 47 Millionen Euro an die Bank resultieren, hat das Geld aber nicht zurückgefordert. Die große Frage, die im Raum steht und vom PUA untersucht werden soll: Gab es eine politische Einflussnahme auf die Steuerverwaltung?

Ihr Fraktionskollege Norbert Hackbusch sagte gegenüber jW, das hier zuständige Finanzamt für Großunternehmen helfe eher Steuerdieben als der Staatsanwaltschaft NRW, die die »Cum-Ex«-Geschäfte untersucht. Sehen Sie das auch so?

Ja. Das ist für unsere Fraktion eine weitere Frage, die wir im Ausschuss untersuchen wollen. Der PUA muss sich genau anschauen, wie die Finanzbehörde arbeitet, insbesondere die genannte Abteilung für Großunternehmen.

Im Fokus des Hamburger PUA wird auch Scholz stehen. Er hat sich in seiner Zeit als Hamburgs Erster Bürgermeister mehrfach mit Christian Olearius, Miteigentümer der Warburg-Bank, getroffen.

Diese Kommunikation ist umfänglich aufzuklären. Und auch, wie es zu bestimmten Meinungsänderungen in der Finanzbehörde kam. Welche Rolle spielte die Steuerverwaltung, welche Scholz, welche der heutige Bürgermeister und damalige Finanzsenator Peter Tschentscher? All diese Fragen konnten im Haushaltsausschuss nie vernünftig diskutiert werden. Alles, was sich direkt auf den Fall bezog, wurde mit Verweis auf das Steuergeheimnis abgekanzelt.

Ihre Fraktion hat beantragt, dass die Stadt im Einvernehmen mit Warburg das Steuergeheimnis aufhebt. Warum ist das wichtig?

Weil sonst der Skandal nicht wirklich aufgeklärt werden kann. Das Steuergeheimnis ist sehr umfänglich, weil es alle Abläufe betrifft. Ein Vertreter der Finanzbehörde hat das im Haushaltsausschuss so interpretiert: Wenn jemand in einem roten Pullover zur Steuerbehörde käme, dürfe diese später nicht einmal über die Farbe des Pullovers Auskunft geben.

Wurde der Antrag angenommen?

Er ist in den Haushaltsausschuss überwiesen worden. Die SPD hatte im Wahlkampf im Februar angekündigt, sie würde bei Warburg darauf hinwirken, dass das Steuergeheimnis aufgehoben wird. Bisher ist es bei einer leeren Ankündigung geblieben. Es wurde nicht einmal ein Brief an die Bank geschrieben. Von einem Drängen auf Transparenz kann überhaupt keine Rede sein.

Wann könnte der PUA seine Arbeit aufnehmen?

Das wird noch etwas dauern. Erst muss festgelegt werden, welche Untersuchungsziele der Ausschuss haben soll. An die Ziele, die man am Anfang definiert, ist man später gebunden. Alles andere ist kein Untersuchungsgegenstand. Daher nehmen wir uns in den Verhandlungen mit den CDU- und FDP-Abgeordneten, die das Vorhaben auch unterstützen, die Zeit, das ordentlich zu formulieren.

Wird der PUA Scholz und Tschentscher vorladen?

Selbstverständlich. Nur sie können qualifiziert Auskunft über die Abläufe geben. Deshalb fanden wir es ja hanebüchen, dass Tschentscher es nicht für nötig befand, in einer Sondersitzung des Haushaltsausschusses zu erscheinen.

Die Arbeit des PUA fällt in den Bundestagswahlkampf. Wird man Ihnen da nicht Einmischung vorwerfen?

Dass das in den Bundestagswahlkampf fällt, ist nicht unsere Schuld. Wir fordern schon lange Aufklärung. Hätte die SPD früher ein ernsthaftes Interesse und den Willen zur Transparenz gezeigt, den sie immer beschwört, dann wäre es nicht soweit gekommen. Ein Bundestagswahlkampf darf kein Anlass sein, in einer so wichtigen Frage das allgemeine Aufklärungsbedürfnis zurückzustellen. Es geht um viel Geld für die Stadt. Vor kurzem erst berichteten Medien, dass das Finanzamt die Forderung an Warburg ausgesetzt hat. Es muss aufgeklärt werden, wie es zu alldem kommen konnte.